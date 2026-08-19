Samuel L. Jackson: Η τρυφερή ανάρτηση για τη σύζυγό του, στην 46η επέτειο του γάμου τους – «Σ’ αγαπώ με όλο μου το είναι» (photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σαράντα έξι χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν ο Σάμιουελ Τζάκσον και η σύζυγός του, ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον, με τον καθένα να κάνει τη δική του ανάρτηση στα social media για την επέτειό τους.

Ο 77χρονος ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία από τον γάμο τους, στην οποία στέκονται χαμογελαστοί δίπλα στη γαμήλια τούρτα. «Χρόνια πολλά για την 46η επέτειό μας στη μία και μοναδική κυρία ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον. Σε αγαπώ με όλο μου το είναι», έγραψε ο Τζάκσον στον λογαριασμό του στο Instagram, στέλοντας τις ευχές του στη γυναίκα του.

Στη δική της ανάρτηση για την επέτειό τους, η ΛαΤάνια μοιράστηκε μια σειρά από αυθόρμητες φωτογραφίες με τον σύζυγό της. Σε μία από αυτές, ο ηθοποιός του κάνει μια αστεία γκριμάτσα την ώρα που η σύζυγός του τον ταΐζει μια μπουκιά τούρτα. Σε άλλη, ποζάρει μαζί με τη ΛαΤάνια με φόντο τη θάλασσα.

«Σαράντα έξι χρόνια που αγαπώ τον Σάμιουελ. Ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα που μας ευλόγησε, χαρίζοντάς μας ο ένας τον άλλον. Το θεμέλιό μου, ο βράχος μου, ο παντοτινός μου σύντροφος. Χρόνια πολλά για την επέτειό μας, αγάπη μου! Και στα επόμενα 46!», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα.

Ο Σάμιουελ Τζάκσον και η ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον παντρεύτηκαν το 1980. Δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι απέκτησε το μοναδικό του παιδί, τη Ζόι.

Διαβάστε επίσης:

Αγγελική Ηλιάδη: Τέλος η συνεργασία με τον μάνατζερ, Χρήστο Παπαμήτρου – «Υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια»

Η Κατερίνα Καινούργιου επισκέφτηκε τον πνευματικό της μαζί με την κόρη της: «Μια ευλογία που έγινε ζωή»

Η Gillian Anderson «μισούσε» τη δημοσιότητα που έφεραν τα «X-Files» – «Μας ακολουθούσαν παντού, μας κυνηγούσαν στον δρόμο, το έβρισκα πολύ ενοχλητικό»