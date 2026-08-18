Hayden Panettiere: Η κλήση στο 911, τα τελευταία δραματικά λεπτά και το φάρμακο για την υπερβολική δόση που βρέθηκε στο σπίτι

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή η 36χρονη ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωταγωνίστρια των σειρών «Heroes», «Nashville» και «Scream» εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

Σύμφωνα με στοιχεία από την κλήση στο 911 που δημοσιοποιήθηκαν, το περιστατικό αναφέρθηκε στις 13:51, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ενημερώνονται για μια γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν.

Σε ηχητικό της επικοινωνίας με το κέντρο επιχειρήσεων, γίνεται αναφορά ότι η ηθοποιός υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ λίγο αργότερα γίνεται λόγος σε πιθανή υπερβολική δόση. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και οι διασώστες, επιχείρησαν να τη σώσουν πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Παρά τις προσπάθειες, η Χέιντεν Πανετιέρ διαπιστώθηκε νεκρή στις 14:32, περίπου 40 λεπτά μετά την πρώτη κλήση.

Η Αστυνομία του Γκρίνβιλ ανακοίνωσε ότι την κλήση έκανε ένας γνωστός της ηθοποιού, ο οποίος ήταν εκείνος που την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

«Κατά την άφιξή τους παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια, ωστόσο το άτομο, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως Χέιντεν Πανετιέρ, διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία.

Οι αρχές τόνισαν ότι η προκαταρκτική έρευνα δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των επιπλέον εξετάσεων.

Το φάρμακο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με το TMZ στο διαμέρισμα βρέθηκε επίσης Narcan, ένα ρινικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υπερβολικής δόσης οπιοειδών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το φάρμακο χρησιμοποιήθηκε λίγες ώρες πριν πέσει νεκρή ή αν σχετίζεται με τις συνθήκες του θανάτου της.

Η Πανετιέρ φέρεται να είχε φτάσει στη Νότια Καρολίνα από το Λος Άντζελες μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μαζί της βρισκόταν ο σύντροφός της, κτηματομεσίτης Μπράιαν Χίκερσον, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή.

Η τελευταία περίοδος της ζωής της

Ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ ήρθε μετά από μια περίοδο κατά την οποία η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές της μάχες με την ψυχική υγεία, τον εθισμό και την επιλόχεια κατάθλιψη.

Στα απομνημονεύματά της «This Is Me: A Reckoning», είχε περιγράψει τη δύσκολη περίοδο μετά τη γέννηση της κόρης της, Κάγια, το 2014.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι μετά τη γέννα, η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και συνοδεύτηκε από σοβαρή αιμορραγία και επτά μεταγγίσεις αίματος, αντιμετώπισε επιλόχεια κατάθλιψη και στη συνέχεια προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ.

Το 2018 είχε πάρει την απόφαση να παραχωρήσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ουκρανό πυγμάχο Βλαντίμιρ Κλίτσκο. Η ίδια είχε εξηγήσει ότι η απόφαση αυτή ήταν εξαιρετικά επώδυνη, αλλά πίστευε πως ήταν η καλύτερη επιλογή για την κόρη της, ενώ εκείνη προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της.

«Ήξερα ότι έπρεπε να τη βάλω πρώτη, ώστε να μπορέσω να πάρω τη βοήθεια που χρειαζόμουν και να γίνω η μητέρα που χρειαζόταν να είμαι», είχε δηλώσει.

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