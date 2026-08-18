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18.08.2026 08:12

Ρούλα Κορομηλά: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της και η φωτογραφία από την παιδική της ηλικία

18.08.2026 08:12
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Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Ρούλα Κορομηλά, στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, στη οποία αναφέρθηκε στον πατέρα της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

Στην ανάρτησή της, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη πλατφόρμα, μία παλιά οικογενειακή φωτογραφία από την παιδική της ηλικία. Η ίδια και η αδελφή της είναι ντυμένες με λευκά φορέματα, ενώ ποζάρουν δίπλα στους χαμογελαστούς γονείς τους.

Η Ρούλα Κορομηλά έχει γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Έφυγε αλλά η αγκαλιά του παραμένει ζεστή στις καρδιές μας. Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε η αγάπη του δεν τελείωσε. Μας προστατεύει ακόμα. Οι αξίες σου μας οδηγούν».

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