«Ανεπιθύμητος» ο Ρούμπιο, υποδοχή με διαδηλώσεις παρά τις απαγορεύσεις

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Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκεται η Αθήνα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς τέθηκαν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις, αλλά και κλειστοί δρόμοι σε σημεία της πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία, μαζικοί φορείς, κόμματα και οργανώσεις της Αριστεράς έχουν προγραμματίσει κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση στις 09:00 στο Υπουργείο Εξωτερικών και μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον Τύπο. Στις 10:00 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου.

Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία σε σύνθεση ολομέλειας, με αντικείμενο τις σημαντικότερες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας.

Ειδικότερα, θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Παράλληλα, Ελλάδα και ΗΠΑ θα υπογράψουν Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

(Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Θα υπογραφεί επίσης Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

«Αστακός» η Αθήνα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

Παράλληλα, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου, με ασφάλεια.

Στα μέτρα θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως Μέτρα Τάξης, Αστυνομία Αθηνών, Ασφάλεια, Τροχαία, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμη και drones που θα επιβλέπουν από αέρος.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν ανώτατοι αξιωματικοί, για να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά της Πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές Λεωφόρους, όπως η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια επιπλέον οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο.

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Σύνταγμα και Προπύλαια

Στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος καλούν το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επίσκεψη Ρούμπιο και στη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς.

Στο κάλεσμά του, το ΠΑΜΕ αναφέρει: «Ανεπιθύμητος ο σφαγέας Ρούμπιο! Έξω οι βάσεις του θανάτου, καμία εμπλοκή στους πολέμους των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ», καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο.

Το ΠΑΜΕ υποστηρίζει ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία «η Μέση Ανατολή φλέγεται» και ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται, και θέτει ως αιτήματα να μην υπάρξουν νέες βάσεις, πολεμικές αποστολές και συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτών σε πολεμικά μέτωπα.

Στο κάλεσμά του, το ΠΑΜΕ επικαλείται προηγούμενες κινητοποιήσεις εργαζομένων, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη δράση των λιμενεργατών της ΕΝΕΔΕΠ στον Πειραιά για το μπλοκάρισμα φορτίων πολεμικού υλικού με προορισμό το Ισραήλ, καθώς και τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 6ης Φεβρουαρίου μαζί με λιμενεργάτες από 20 λιμάνια επτά χωρών της Μεσογείου και της Ευρώπης. Παράλληλα, αναφέρεται σε νέα διεθνή ημέρα δράσης που, σύμφωνα με το κάλεσμα, έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 45 λιμανιών.

Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων θέτουν στο επίκεντρο τα αιτήματα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων και επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από αποστολές εκτός συνόρων, καλώντας εργαζόμενους και πολίτες να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις.

Από την πλευρά της, η ΕΕΔΥΕ καλεί σε «συναγερμό» και σε ενίσχυση της πάλης για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς, το κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων, την επιστροφή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές εκτός συνόρων και τη μη χρησιμοποίηση των υποδομών της χώρας ως ορμητηρίων πολέμου.

Παράλληλα, στις 7 μ.μ. στα Προπύλαια καλούν οργανώσεις και συλλογικότητες της αντικαπιταλιστικής και εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, με πορεία προς το Σύνταγμα και τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ποιοι καλούν στο συλλαλητήριο της Αθήνας

Σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση της Αθήνας καλούν, μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, η ΟΒΣΑ, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), η Ομοσπονδία Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο.

Στην κινητοποίηση καλούν επίσης η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων στην Κλωστοϋφαντουργία, τον Ιματισμό και το Δέρμα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), το ΕΕΤΕ, η ΠΕΚΑΜ, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης, η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ), καθώς και δεκάδες εργατικά σωματεία και συνδικάτα.

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν ακόμη το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής και ο Σύλλογος «Εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό».

Κινητοποιήσεις σε άλλες πόλεις

Τρίτη 6 Οκτωβρίου

Πάτρα: 7.30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο

7.30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Αγρίνιο: 7 μ.μ., στον πεζόδρομο Παπαστράτου

7 μ.μ., στον πεζόδρομο Παπαστράτου Αλεξανδρούπολη: 6.30 μ.μ., στο Δημαρχείο

6.30 μ.μ., στο Δημαρχείο Γιάννενα: 6.30 μ.μ., στον Πλάτανο στην Αβέρωφ

6.30 μ.μ., στον Πλάτανο στην Αβέρωφ Ηγουμενίτσα: 7 μ.μ., στην πλατεία Δημαρχείου

7 μ.μ., στην πλατεία Δημαρχείου Καλαμάτα: 7.30 μ.μ., στην πλατεία 23ης Μάρτη

7.30 μ.μ., στην πλατεία 23ης Μάρτη Κέρκυρα: 6.30 μ.μ., στην Ανουντσιάτα

6.30 μ.μ., στην Ανουντσιάτα Λευκάδα: 7.30 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Μηνά

7.30 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Μηνά Μυτιλήνη: 6.30 μ.μ., στην πλατεία Σαπφούς

6.30 μ.μ., στην πλατεία Σαπφούς Πρέβεζα: 7 μ.μ., στη Θεοφάνειο

7 μ.μ., στη Θεοφάνειο Σάμος: 6.30 μ.μ., στο Βαθύ

6.30 μ.μ., στο Βαθύ Χίος: 6.30 μ.μ., στην είσοδο της Απλωταριάς

6.30 μ.μ., στην είσοδο της Απλωταριάς Θεσσαλονίκη: 7 μ.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου

Βόλος: 6.30 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Νικολάου

6.30 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Νικολάου Ξάνθη: 6.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Λάρισα: Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στις 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Χανιά: 7 μ.μ., στην πλατεία Αγοράς

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Αργοστόλι: 7 μ.μ., στην πλατεία Καμπάνας

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