Η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε ότι βασιζόταν στο Valium στη διάρκεια 17 ετών αδιάγνωστης ασθένειας

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Για σχεδόν 17 χρόνια, η Σελίν Ντιόν πάλευε με μια ασθένεια χωρίς να γνωρίζει το όνομά της. Κάποια στιγμή, αναγκάστηκε να παίρνει Valium απλώς για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Σε μια συνέντευξη στο Harper’s Bazaar που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η 58χρονη Γαλλοκαναδή σούπερ σταρ περιέγραψε τον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τόσο πάνω όσο και κάτω από τη σκηνή, καθώς και τα μέτρα που κατέβαλε για να συνεχίσει να εμφανίζεται.

Η Ντιόν είπε ότι τα συμπτώματά της ξεκίνησαν χρόνια πριν από τη διάγνωση του συνδρόμου άκαμπτου ατόμου το 2022, μιας σπάνιας νευρολογικής διαταραχής που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Céline Dion shared how she's keeping positive and choosing to keep "living the life" amid her diagnosis with stiff-person syndrome as she prepares for her upcoming performances in Paris. https://t.co/AllnMPbE3R pic.twitter.com/4bcSaB12vF — E! News (@enews) August 18, 2026

Πριν οι γιατροί εντοπίσουν την αιτία, η Ντιόν απέδιδε τις ακυρωμένες παραστάσεις σε κοινές παθήσεις όπως οι ιγμορίτιδα. Στο παρασκήνιο, όμως, υπέφερε. Είπε ότι έβρισκε τον πόνο τόσο έντονο που μετά βίας μπορούσε να περπατήσει κατά καιρούς.

Οι αποκαλύψεις έρχονται λίγο πριν η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια επιστρέψει στη σκηνή για μια sold-out συναυλία στο Παρίσι – τις πρώτες της εμφανίσεις ως headlining μετά από περισσότερα από έξι χρόνια.

Μια διάγνωση που σταμάτησε την καριέρα της

Η Ντιόν ανακοίνωσε δημόσια τη διάγνωσή της τον Δεκέμβριο του 2022 και αργότερα ακύρωσε τις υπόλοιπες ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας της. Η αδερφή της είπε την επόμενη χρονιά ότι η τραγουδίστρια είχε χάσει τον έλεγχο των μυών της καθώς η κατάστασή της επιδεινωνόταν.

Τα προβλήματα υγείας της καταγράφηκαν αργότερα στην ταινία του 2024 I Am: Céline Dion, η οποία έδειξε την τραγουδίστρια να υποβάλλεται σε θεραπεία και να αντιμετωπίζει επώδυνους σπασμούς που την άφηναν ανίκανη να κινηθεί ή να μιλήσει.

Μετά από χρόνια μακριά από τακτικές εμφανίσεις, η Ντιόν επέστρεψε δυναμικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον Ιούλιο του 2024, τραγουδώντας το “Hymne à l’amour” της Édith Piaf από τον Πύργο του Άιφελ.

Από τη διάγνωσή της, η Ντιόν έχει υποβληθεί σε μια σειρά θεραπειών για να αντιμετωπίσει την πάθησή της, όπως φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία, φωνητική θεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Δήλωσε επίσης στο Harper’s Bazaar ότι ακολουθεί μια ρουτίνα Pilates 90 λεπτών τρεις φορές την εβδομάδα και κάνει μπαλέτο για να προετοιμαστεί για την επιστροφή της.

Επιστρέφει στο Παρίσι τον επόμενο μήνα

Η πενταήμερη παραμονή της Ντιόν στο Paris La Défense Arena ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου και η ζήτηση ήταν εξαιρετική.

Οι 16 ημερομηνίες εξαντλήθηκαν αμέσως μετά την έναρξη της πώλησης των εισιτηρίων τον Απρίλιο, γεγονός που την ώθησε να προσθέσει άλλες 10 ημερομηνίες στον ίδιο χώρο τον Μάιο του 2027.

Έχει επίσης κυκλοφορήσει νέα μουσική πριν από την επιστροφή της, συμπεριλαμβανομένου του γαλλόφωνου single “Bonjour, Pardon, Merci”, το οποίο ακολούθησε το “Dansons” τον Απρίλιο.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της αναμένεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο και στο Παρίσι. Η Alexandra Dublanche, πρόεδρος της Choose Paris Region, δήλωσε στο AFP νωρίτερα φέτος ότι οι παραστάσεις θα μπορούσαν να αποφέρουν μεταξύ 300 εκατομμυρίων και 500 εκατομμυρίων ευρώ για την τοπική οικονομία.

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