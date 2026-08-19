Χρυσό μπόνους για τον Τομ Χόλαντ μετά την εισπρακτική επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day» – Πάνω από 100 εκατ. δολάρια «στην τσέπη» του ηθοποιού

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Η εμπορική επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται να αποφέρει στον Τομ Χόλαντ περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα προστεθεί στην αμοιβή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων που συμφώνησε για την επιστροφή του στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ.

Σύμφωνα με το The Wrap, το μπόνους που προβλέπεται από τη συμφωνία του Βρετανού ηθοποιού συνδέεται με τις κινηματογραφικές εισπράξεις και αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ την αρχική αμοιβή του. Η ταινία έχει ήδη συγκεντρώσει δύο δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από την πρεμιέρα της στις 31 Ιουλίου. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα ανέφερε, μάλιστα, ότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσό που μπορεί να αποκομίσει ο Χόλαντ από την ταινία.

Οι αμοιβές του ηθοποιού για την παρουσία του στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel έχουν ακολουθήσει σταθερά ανοδική πορεία από το 2016, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως Spider-Man στο «Captain America: Civil War».

Για εκείνη την πρώτη συμμετοχή του είχε εισπράξει 250.000 δολάρια, ενώ έναν χρόνο αργότερα, στο «Spider-Man: Homecoming», η αμοιβή του ανήλθε στα 500.000 δολάρια. Στο «Spider-Man: Far From Home» του 2019 έφτασε τα τέσσερα εκατομμύρια δολάρια και για το «Spider-Man: No Way Home» του 2021 έλαβε 10 εκατομμύρια.

Η τελευταία από αυτές τις ταινίες αποτέλεσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και την ολοκλήρωση του αρχικού συμβολαίου έξι ταινιών που είχε υπογράψει ο Χόλαντ με τη Sony για τον ρόλο. Στη συμφωνία περιλαμβάνονταν ακόμη οι εμφανίσεις του στα «Avengers: Infinity War» του 2018 και «Avengers: Endgame» του 2019. Συνολικά, ο ηθοποιός έχει υποδυθεί μέχρι σήμερα επτά φορές τον Spider-Man/Πίτερ Πάρκερ.

Ρεκόρ για το «Brand New Day» στο αμερικανικό box office

Η εμπορική δυναμική της ταινίας δεν περιορίζεται στις παγκόσμιες εισπράξεις, καθώς το «Spider-Man: Brand New Day» των Sony/Marvel Studios συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στις αμερικανικές αίθουσες.

Στις 18 Αυγούστου ξεπέρασε τα 800 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office, φτάνοντας στο συγκεκριμένο ορόσημο σε μόλις 19 ημέρες. Πρόκειται για την ταχύτερη επίδοση στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του «Star Wars: The Force Awakens» του 2015, το οποίο είχε χρειαστεί 23 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Box Office Mojo.

Με αυτή την επίδοση, το «Spider-Man: Brand New Day» έγινε η τέταρτη ταινία που ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια δολάρια στο box office των ΗΠΑ. Παράλληλα, αποτελεί τη δεύτερη ανάλογη επιτυχία στην καριέρα της Ζεντάγια και την τρίτη για τον Τομ Χόλαντ. Πριν από τη νέα ταινία, το συγκεκριμένο όριο είχαν ξεπεράσει τα «Star Wars: The Force Awakens», «Avengers: Endgame», σε 32 ημέρες, και «Spider-Man: No Way Home», σε 100 ημέρες, όπως αναφέρει το Deadline.

Η ταινία αναμένεται να παραμείνει στην πρώτη θέση του αμερικανικού box office και το προσεχές σαββατοκύριακο, παρά τις κυκλοφορίες νέων παραγωγών, μεταξύ των οποίων το «Insidious: Out the Further» των Sony/Blumhouse/Atomic Monster, το «The Magic Faraway Tree» της Vertical και τη νέα περιπέτεια του Τζέισον Στέιθαμ, «Mutiny», από τη Lionsgate. Το «Brand New Day» μπαίνει έτσι στην τέταρτη εβδομάδα προβολής του διατηρώντας τη δυναμική του στην αμερικανική αγορά.

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