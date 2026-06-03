Σελίν Ντιόν: Ανακοίνωσε 10 νέες συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης (Video)

Δέκα επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι ανακοίνωσε η Σελίν Ντιόν, μετά την τεράστια ζήτηση που καταγράφηκε για τις εμφανίσεις της μέσα στο 2026.

Οι νέες ημερομηνίες στο Paris La Défense Arena έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027 και απευθύνονται κυρίως σε θαυμαστές που είχαν εγγραφεί στην προπώληση για το 2026, αλλά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν εισιτήρια.

Συγκεκριμένα, οι νέες εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 και 29 Μαΐου του 2027.

Οι διοργανώτριες εταιρείες Concerts West/AEG Presents και Inter Concerts ανακοίνωσαν ότι η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικών σημείων πώλησης, που απευθύνονται σε επιλεγμένους θαυμαστές, οι οποίοι είχαν, ήδη, εγγραφεί στην προπώληση.

Η σειρά συναυλιών «Celine Dion Paris 2026-2027» θα περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καλλιτέχνιδας τόσο στα γαλλικά όσο και τα αγγλικά, σε ένα πρόγραμμα που θα είναι αφιερωμένο στα κομμάτια που σημάδεψαν την πολυετή διεθνή καριέρα της. Την επιμέλεια της παραγωγής έχει αναλάβει ο βραβευμένος σχεδιαστής θεαμάτων Willo Perron.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα των επόμενων ετών, καθώς και την πολυαναμενόμενη επανένωση της ερμηνεύτριας με το κοινό της, έπειτα από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που την κράτησαν μακριά από τη σκηνή, τα προηγούμενα χρόνια.

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