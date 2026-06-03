Πέθανε ο Πίμπο Μπράισον, η φωνή πίσω από το «Beauty and the Beast» (Videos)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο Πίμπο Μπράισον, η χαρακτηριστική φωνή πίσω από μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Disney και ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της soul, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τις επιτυχίες «Beauty and the Beast» και «A Whole New World».

Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουνίου έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, λίγες ημέρες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του.

«Είμαστε βαθιά συγκινημένοι από την έκφραση αγάπης, τις προσευχές και τη στήριξη που δεχόμαστε από θαυμαστές, φίλους και συναδέλφους σε όλο τον κόσμο. Παρότι οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας πόσο αγαπήθηκε ο Πίμπο και πόσες ζωές άγγιξε με τη φωνή και το γενναιόδωρο πνεύμα του. Η κληρονομιά και η μουσική του θα ζουν για τις επόμενες γενιές» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Peabo Bryson, the Grammy-winning singer whose voice helped define Disney ballads “Beauty and the Beast” and “A Whole New World,” has died at 75. https://t.co/bNz8pz7Inw — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 3, 2026

Γεννηθείς το 1951 στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, ο Ρόμπερτ Πίπο Μπράισον έδειξε από πολύ μικρός την αγάπη του για τη μουσική.

«Από όσο πίσω μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, ήμουν πάντα αφοσιωμένος στη μουσική. Είναι το μόνο πράγμα με το οποίο ήθελα πραγματικά να ασχοληθώ. Σκέφτηκα να γίνω γιατρός ή κάτι παρόμοιο, αλλά ένιωθα ότι η μουσική ήταν ο δρόμος μου» είχε δηλώσει το 1978 σε συνέντευξή του στο περιοδικό Soul.

Η μητέρα του αντιμετώπισε αρχικά με επιφύλαξη την απόφασή του. «Νόμιζε ότι θα κατέληγα ναρκομανής ή κάτι τέτοιο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Μπράισον ξεκίνησε να κάνει επαγγελματικές εμφανίσεις ήδη από την εφηβεία του, τραγουδώντας με το τοπικό συγκρότημα Al Freeman and the Upsetters. Εκείνη την περίοδο προέκυψε και το καλλιτεχνικό του όνομα, καθώς ο επικεφαλής του γκρουπ δυσκολευόταν να προφέρει το «Peapo» και τον αποκαλούσε «Peabo».

Αργότερα, έκανε περιοδεία με τους Moses Dillard and the Tex-Town Display, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της Bang Records, ενώ το 1976 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Peabo», πριν μετακινηθεί στην Capitol Records.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του στα R&B charts ήρθε δύο χρόνια μετά, το 1978 με το «Reaching for the Sky», ενώ το 1979 το ντουέτο «Gimme Some Time» με τη Νάταλι Κόουλ έφτασε στο Νο. 8 των R&B charts, προαναγγέλλοντας τη μετέπειτα επιτυχία του στα ντουέτα. Ακολούθησαν τραγούδια όπως τα «What You Won’t Do for Love» και «Minute by Minute».

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συνεργασία του με τη Ρομπέρτα Φλακ. Το πρώτο τους ντουέτο, «Make the World Stand Still», κυκλοφόρησε το 1980 για να ακολουθήσουν τα «Love Is a Waiting Game», «You’re Lookin’ Like Love to Me», «I Just Came Here to Dance» και «Tonight, I Celebrate My Love», που έφτασε στο Νο. 16 του Billboard Hot 100.

«Πιστεύω ότι το μυστικό για ένα πραγματικά καλό ντουέτο είναι να ερωτευτείς λίγο τον παρτενέρ σου. Ήμουν πολύ τυχερός που βρήκα στη Ρομπέρτα Φλακ μια συνεργάτιδα που ήξερε πραγματικά τι είναι ένα ντουέτο και πώς να αξιοποιεί εξίσου τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του άλλου» είχε πει, το 2015 στο Tatler Asia, εξηγώντας τη φιλοσοφία του γύρω από τα ντουέτα.

Το 1984 κατέγραψε την πρώτη του είσοδο στο Top 10 του Billboard Hot 100 με το «If Ever You’re in My Arms Again», ενώ το «Show & Tell» κατέκτησε το Νο. 1 των R&B charts το 1989. Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε η επιτυχία «Can You Stop the Rain».

Η παγκόσμια αναγνώριση, ωστόσο, ήρθε το 1991 με το «Beauty and the Beast», το τραγούδι τίτλων της ομώνυμης ταινίας της Disney, το οποίο ερμήνευσε μαζί με τη Σελίν Ντιόν. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 9 του Billboard Hot 100 και χαρίζοντας στους δύο ερμηνευτές ένα βραβείο Grammy.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Μπράισον συνεργάστηκε με τη Ρετζίνα Μπελ για το «A Whole New World» από την ταινία «Aladdin», με το τραγούδι να γίνεται το πρώτο από ταινία κινουμένων σχεδίων που έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100, επίδοση που παρέμεινε μοναδική μέχρι το 2022, όταν το «We Don’t Talk About Bruno» από το «Encanto» κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση.

Το 1997 επέστρεψε ξανά στον κόσμο της Disney, ερμηνεύοντας μαζί με τη Ρομπέρτα Φλακ το τραγούδι «As Long As There’s Christmas» για τους τίτλους τέλους της ταινίας «Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε συνολικά 20 άλμπουμ και έλαβε οκτώ υποψηφιότητες για Grammy.

Το 2019 είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, από την οποία ανάρρωσε πλήρως. Ο Πίμπο Μπράισον ήταν παντρεμένος με την Τάνια Μπόνιφεϊς από το 2010, ενώ είχε αποκτήσει δύο παιδιά του, τη Λίντα και τον Ρόμπερτ.

Διαβάστε επίσης:

«Στην αρχή των τραγουδιών»: Παίζοντας και τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξυδάκη – Ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου (Video)

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

Η Τουρκία φιλοξένησε τον φιλοναζί Κάνιε Γουέστ και… γέμισε με 118.000 κόσμο το στάδιο Ατατούρκ (video)



