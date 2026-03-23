Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στις live εμφανίσεις – Ετοιμάζεται για συναυλίες στο Παρίσι 

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει δυναμικά στις ζωντανές εμφανίσεις, με προγραμματισμένες συναυλίες στο Παρίσι το φθινόπωρο του 2026.

Μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όπου ερμήνευσε το «Hymne A L’Amour» της Εντίθ Πιαφ, η θρυλική Καναδή σταρ ετοιμάζεται να ανέβει ξανά τη σκηνή, όπως μετέδωσε το Variety.

Η είδηση ήρθε αρχικά στο «φως» μέσω της γαλλοκαναδικής εφημερίδας La Presse την Κυριακή, 22/3, ενώ σήμερα, Δευτέρα, το Παρίσι πλημμύρισε με αφίσες με τίτλους από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Ντιόν, όπως το «Pour que tu m’aimes encore» και το «Power of Love».

👀‼️ Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, "Pour Que tu M'aimes Encore" ou "Power Of Love" ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre ‼️👀 #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO — NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συναυλίες θα φιλοξενηθούν στην Paris La Défense Arena, έναν χώρο 40.000 θέσεων που έχει υποδεχτεί στο παρελθόν καλλιτέχνες όπως οι Τέιλορ Σουίφτ, Rolling Stones και Κέντρικ Λαμάρ. Εκεί, κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη του 2026, η Ντιόν θα δίνει δύο παραστάσεις κάθε εβδομάδα.

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας

Σημειώνεται ότι οι εμφανίσεις αυτές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2020, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της τραγουδίστριας με τίτλο «Courage», αλλά η πανδημία και αργότερα τα θέματα υγείας της καλλιτέχνιδας οδήγησαν στην αναβολή τους.

Στα τέλη του 2022 η Ντιόν είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με το σπάνιο «Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου» (Stiff Person Syndrome, SPS), μια πάθηση που είχε κρατήσει μυστική για 17 ολόκληρα χρόνια. Η προσωπική της μάχη με την ασθένεια καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion».

Η επιστροφή της στις live εμφανίσεις αναμένεται να είναι όχι μόνο μια γιορτή της μουσικής, αλλά και ένα μήνυμα αντοχής και δύναμης για όλους τους θαυμαστές της.

Άρης Κόντος: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ για τον χολιγουντιανό σταρ – «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος» (Video)

Μυριέλλα Κουρεντή: «Ο Ιησούς μού αποκαλύφθηκε – Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού» (Video)

Νίκος Απέργης: Σε αυτόν τον χώρο το «καλό παιδί» ισοδυναμεί με κάτι άλλο που ξεκινά από «μ» (Video)











