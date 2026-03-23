Μυριέλλα Κουρεντή: «Ο Ιησούς μού αποκαλύφθηκε – Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού» (Video)

Έναν τρόπο ζωής εντελώς διαφορετικό έχει επιλέξει τον τελευταίο καιρό η Μυριέλλα Κουρεντή, η οποία μακριά, πια, από τα φώτα και τα φλας, επισημαίνει ότι η βαθιά της πίστη έδωσε νέο νόημα στην καθημερινότητα αλλά και ολόκληρη την ύπαρξή της.

Η ηθοποιός που στο παρελθόν είδαμε να συμμετέχει και στο Survivor δηλώνει πλέον «παιδί του Θεού» απελευθερωμένη από τις «αλυσίδες» της κοινωνίας και ό,τι αυτή προστάζει, πλήρως απαλλαγμένη από την ανάγκη για επιβεβαίωση και… χειροκρότημα.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Μυριέλλα Κουρεντή αποκάλυψε πώς οδηγήθηκε στο «μονομάτι του Θεού».

«Μεγάλωσα ζώντας για το χειροκρότημα των άλλων, παγιδευμένη σε έναν κύκλο του “να ταιριάζω” και να αναζητώ επιβεβαίωση από έναν κόσμο που ποτέ δεν είχε αρκετά να δώσει. Όμως τότε ο Ιησούς αποκαλύφθηκε σε μένα. Έσπασε τις αλυσίδες της ανάγκης να ευχαριστώ τους άλλους και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με τη δική Του τέλεια ειρήνη. Σταμάτησα επιτέλους να ψάχνω την αξία μου στα likes και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και αναγεννημένη» έγραψε.

Αυτή δεν είναι, ωστόσο, η μόνη της ανάρτηση που δηλώνει τη βαθιά της πίστη προς τον Θεό. Σε άλλη ανάρτηση που έχει κάνει στο προφίλ της η ηθοποιός, φαίνεται πως επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πειραία, τον οποίο χαρακτήρισε ως επίγειο παράδεισο, ενώ σε άλλο βίντεο που έχει ανεβάσει, η Μυριέλλα Κουρεντή ψάλλει το «Κύριε Ελέησον».

@myriellakourenti Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ στον ΠΕΙΡΑΙΆ, απέναντι απο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υποδέχτηκε τα τίμια ΛΕΙΨΑΝΑ των Αγίων 10 της Κρήτης κ της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Μας περιμένουν όλους να προσκυνήσουμε κ να λάβουμε την ευλογία των Αγίων, που θα παραμείνουν στο Ναό μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου. ♬ original sound – MYRIELLA 𓂃 ࣪˖

