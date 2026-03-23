ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:20
Μυριέλλα Κουρεντή: «Ο Ιησούς μού αποκαλύφθηκε – Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού» (Video)

Έναν τρόπο ζωής εντελώς διαφορετικό έχει επιλέξει τον τελευταίο καιρό η Μυριέλλα Κουρεντή, η οποία μακριά, πια, από τα φώτα και τα φλας, επισημαίνει ότι η βαθιά της πίστη έδωσε νέο νόημα στην καθημερινότητα αλλά και ολόκληρη την ύπαρξή της.

Η ηθοποιός που στο παρελθόν είδαμε να συμμετέχει και στο Survivor δηλώνει πλέον «παιδί του Θεού» απελευθερωμένη από τις «αλυσίδες» της κοινωνίας και ό,τι αυτή προστάζει, πλήρως απαλλαγμένη από την ανάγκη για επιβεβαίωση και… χειροκρότημα.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Μυριέλλα Κουρεντή αποκάλυψε πώς οδηγήθηκε στο «μονομάτι του Θεού».

«Μεγάλωσα ζώντας για το χειροκρότημα των άλλων, παγιδευμένη σε έναν κύκλο του “να ταιριάζω” και να αναζητώ επιβεβαίωση από έναν κόσμο που ποτέ δεν είχε αρκετά να δώσει. Όμως τότε ο Ιησούς αποκαλύφθηκε σε μένα. Έσπασε τις αλυσίδες της ανάγκης να ευχαριστώ τους άλλους και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με τη δική Του τέλεια ειρήνη. Σταμάτησα επιτέλους να ψάχνω την αξία μου στα likes και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και αναγεννημένη» έγραψε.

Αυτή δεν είναι, ωστόσο, η μόνη της ανάρτηση που δηλώνει τη βαθιά της πίστη προς τον Θεό. Σε άλλη ανάρτηση που έχει κάνει στο προφίλ της η ηθοποιός, φαίνεται πως επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πειραία, τον οποίο χαρακτήρισε ως επίγειο παράδεισο, ενώ σε άλλο βίντεο που έχει ανεβάσει, η Μυριέλλα Κουρεντή ψάλλει το «Κύριε Ελέησον».

Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ στον ΠΕΙΡΑΙΆ, απέναντι απο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υποδέχτηκε τα τίμια ΛΕΙΨΑΝΑ των Αγίων 10 της Κρήτης κ της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Μας περιμένουν όλους να προσκυνήσουμε κ να λάβουμε την ευλογία των Αγίων, που θα παραμείνουν στο Ναό μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου.

@myriellakourenti Αχ… Να ακούγαμε μόνο αυτό στο κεφάλι μας… όλα θα πήγαιναν καλά… 🥹💜🪽

Καρδίτσα: Στον εισαγγελέα οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή, βρέθηκε μαχαίρι κοντά στον τόπο του εγκλήματος

ΣΤΑΣΥ: Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της παρέλασης στην Αθήνα – Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

Ο Δημήτρης Μαραμής στο Μέγαρο – «Ακούω τη μουσική της γλώσσας»

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 5 δις για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Επιλέχθηκε ο νέος αρχηγός του Λιμενικού

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Νέα δωρεάν προγράμματα για την ψυχική υγεία των παιδιών και δημιουργία του Παγκόσμιου Κέντρο για τις Νευροεπιστήμης στην Ελλάδα

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Ο πόλεμος και οι πρόωρες εκλογές που επανέρχονται, η δίκη για τα Τέμπη, ο χαμός σε ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και τα… εκκλησιαστικά του Τσίπρα, και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

