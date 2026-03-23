Νίκος Απέργης: Σε αυτόν τον χώρο το «καλό παιδί» ισοδυναμεί με κάτι άλλο που ξεκινά από «μ» (Video)

Για την πορεία του στο τραγούδι αλλά και την προσωπική του ευτυχία στο πλευρό της συζύγου και των δυο παιδιών τους μίλησε ο Νίκος Απέργης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα και τη συμμετοχή του στο Dream Show, το μακρινό 2006, επισημαίνοντας ότι αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, δεν θα συμμετείχε σε ριάλιτι εγκλεισμού.

«Τα τελευταία χρόνια νιώθω πιο αναγνωρίσιμος. Δεν έβγαινα πολύ στην τηλεόραση. Είχα λάβει συμμετοχή στο Dream Show το 2006 με παρουσιαστή τον Μικρούτσικο κι επιτροπή με Ναταλία Γερμανού και Ηλία Ψινάκη. Αν ήξερα ότι θα εβγαιναν πιο μουσικά σόου μετά κι όχι εγκλεισμού, δεν θα πήγαινα» τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Απέργης αναφέρθηκε στις δυσκολίες του χώρου, υπογραμμίζοντας ότι το «καλό παιδί» συχνά παρεξηγείται. Πλέον, είναι πιο επαγγελματίας -όπως τονίζει- δηλώνοντας έτοιμος να αναλάβει ευθύνες, εισπράττοντας την επιτυχία ή και την αποτυχία.

«Αυτό με το “καλό παιδί…”. Τώρα τελευταία δεν είμαι το καλό παιδί’ αλλά πιο επαγγελματίας. Σε αυτόν το χώρο το πολύ καλό παιδί ισοδυναμεί με άλλο, που ξεκινάει από “μ”. Θα έλεγα ότι έγινα πιο επαγγελματίας, που αυτό συνεπάγεται για κάποιους πως δεν είμαι καλό παιδί.Έκανα πάντα υποχωρήσεις και αυτό πολλές φορές με κρατούσε πίσω σε διάφορα πράγματα. Τώρα, προχωρώντας και επειδή δεν είμαι 25 χρονών, πια, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα σωστά ή τουλάχιστον αυτό που πιστεύω. Να αναλάβω όλη την ευθύνη και θα εισπράξω την αποτυχία και την επιτυχία”» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Κατερίνα Στανίση: «Αν βγει το βιβλίο μου τώρα, ένα πρόσωπο δικό μου θα στενοχωρηθεί πολύ» (Video)

Νανά Παλαιτσάκη: «Η μητέρα μου ήταν πάντοτε επικριτική – Ποτέ δεν ήμουν αρκετή για εκείνη» (Videos)

Ξεσπά η Δέσποινα Καμπούρη: «Είστε αυτοί που στέλνετε κατάρες κρυμμένοι πίσω από τρολ λογαριασμούς – Όλοι σας ξέρουμε»



