Άρης Κόντος: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ για τον χολιγουντιανό σταρ – «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος» (Video)

Για τη συνεργασία του με τον Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» που πραγματοποιήθηκαν στην Ύδρα και στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες μίλησε ο Άρης Κόντος και σωσίας του χολιγουντιανού σταρ.

Σε συνέντευξή του στο «Πρωινό», ο ηθοποιός τόνισε ότι ο Μπραντ Πιτ ήταν πολύ φιλικός με όλους τους συνεργάτες του και ιδιαίτερα αφοσιωμένος στη δουλειά του, σε σημείο που στα μεγάλα διαλείμματα από τα γυρίσματα, εκείνος μελετούσε τα λόγια του.

«Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος ο Μπραντ Πιτ. Είναι τελείως χαλαρός και κάνει συνέχεια πλάκα. Ήταν πολύ καλός με το παιδάκι που έπαιζε και με το προσωπικό είναι πολύ φιλικός. Με έμενα έκανε πλάκα. Μου έδινε οδηγίες και ο σκηνοθέτης αλλά και ο Μπραντ Πιτ. Ήταν δύσκολα γυρίσματα, 12-14 ώρες την ημέρα. Όποτε έμπαινα ήταν πάρα πολύ φιλικός. Στα διαλείμματα μιλούσαμε λίγο, αλλά όταν κάναμε διάλειμμα μισή ώρα έφευγε για να μάθει τα λόγια. Ήταν απαιτητικό το σενάριο και τα γυρίσματα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα άρεσε στον Μπραντ Πιτ, όμως δεν περίμενε να έχει τόσο κρύο

«Του Μπραντ του άρεσε η Ελλάδα αλλά δεν περίμενε ότι κάνει τόσο κρύο. Πολλές φορές ανάβαμε τη σόμπα και ερχόταν εκεί για να ζεσταθεί. Δεν ξέρω πού έμενε» ανέφερε.

«Αμείφθηκα καλά για αυτή τη συμμετοχή μου στην ταινία. Εγώ πληρωνόμουν κάθε εβδομάδα. Ήταν χολιγουντιανή παραγωγή» είπε για την αμοιβή που έλαβε ο ίδιος για τον ρόλο του στην ταινία.

Μιλώντας για τον εαυτό του, δήλωσε πως μεγάλωσε στη Ρουμανία τα πρώτα χρόνια της ζωής του και πως η υποκριτική μπήκε από νωρίς στο μυαλό του:

«Γεννήθηκα στη Ρουμανία. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας, η μάνα μου είναι Ρουμάνα. Ο πατέρας μου τότε σπούδαζε ιατρική στη Ρουμανία και γνώρισε τη μάνα μου. Έμεινα στη Ρουμανία μέχρι τα 6 μου και έκανα δημοτικό εδώ. Μετά το Λύκειο έκανα ηχοληψία και μετά άρχισα να ταξιδεύω για περίπου δέκα χρόνια. Ήμουν μοντέλο, έμενα Νέα Υόρκη και Καναδά. Μετά έκανα δεύτερη σχολή ψυχολογίας στη Ρουμανία. Την ηθοποιία την αγαπούσα από μικρό παιδί. Οι πιο ευτυχισμένες στιγμές μου ήταν όταν πήγαινα στο βίντεο κλαμπ με τον πατέρα μου. Όταν έκανα μόντελινγκ στη Νέα Υόρκη έκανα και μαθήματα υποκριτικής. Πάντα ξέκλεβα χρόνο, οπότε πάντα ήμουν ηθοποιός» είπε για τα πρώτα του βήματα.

Όσο για την ομοιότητά του με τον Μπραντ Πιτ, επισήμανε πως από μικρή ηλικία η ομοιότητα με τον χολιγουντιανό σταρ ήταν εμφανής.

«Άρχισαν πρώτα οι φίλοι μου να μου λένε ότι μοιάζω με τον Μπραντ Πιτ. Δεν προσπαθούσα να του μοιάζω, άλλα ό,τι κι αν έκανα με παρομοίαζαν» τόνισε.

