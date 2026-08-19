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19.08.2026 22:45

Ακυρώθηκαν οι συναυλίες της Σακίρα και της Κριστίνα Αγκιλέρα στα ΗΑΕ, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

19.08.2026 22:45
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Οι διοργανωτές δύο φεστιβάλ στο Άμπου Ντάμπι, όπου αναμενόταν να εμφανιστούν η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια Κριστίνα Αγκιλέρα, ανακοίνωσαν την ακύρωσή τους, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν ο βασικός στόχος των αντίποινων της Τεχεράνης από την έναρξη, στα τέλη Φεβρουαρίου, της αμερικανικό-ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Η χώρα του Κόλπου επιβεβαιώνει πως έχει βρεθεί στο στόχαστρο περισσότερων από τριών χιλιάδων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που έπληξαν ορισμένες υποδομές, ακόμα και αν η πλειονότητα αυτών αναχαιτίστηκε.

Αν και ο ρυθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη, 19/8, πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στοχοθετώντας τη «ναυσιπλοΐα», που τελικά έπεσαν στη θάλασσα.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ Offlimits, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί η Σακίρα την 21η Νοεμβρίου, ανακοίνωσε την ακύρωσή του σήμερα μέσω ενός δελτίο Τύπου, υποσχόμενοι την επιστροφή των χρημάτων στους θεατές που είχαν αγοράσει εισιτήρια. «Ελπίζουμε να οργανώσουμε εκ νέου το Offlimits το 2027», έγραψαν, χωρίς να διευκρινίζουν τον λόγο της ακύρωσης της φετινής διοργάνωσης.

Η πλατφόρμα Ticketmaster, η οποία θα διέθετε τα εισιτήρια για τη συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα την 25η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε επίσης την ακύρωσή της, χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία, μετέδωσαν ΜΜΕ των Εμιράτων.

Αυτές οι δύο εκδηλώσεις είχαν ήδη αναβληθεί κατά το παρελθόν, εξαιτίας του αντίκτυπου του πολέμου στην κατάσταση ασφαλείας και τις αερομεταφορές. Το φεστιβάλ Offlimits επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι την 4η Απριλίου, ενώ η συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα επρόκειτο να γίνει την 24η Απριλίου.

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