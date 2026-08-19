Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

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Μια δεύτερη ευκαιρία να συμπληρώσουν τα ένσημα που τους λείπουν για να βγουν στη σύνταξη έχουν μακροχρόνια άνεργοι που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης. Το «κλειδί» είναι η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, με το κόστος των εισφορών να αναλαμβάνει η ΔΥΠΑ και τον ασφαλισμένο να μπορεί να κερδίσει έως και πέντε χρόνια ασφαλιστικού χρόνου χωρίς να πληρώνει ο ίδιος.

Η δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους έχασαν την εργασία τους έχοντας ήδη πίσω τους πολλά χρόνια ασφάλισης, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο που απαιτείται για πλήρη σύνταξη. Πρόκειται για ασφαλισμένους οι οποίοι, λόγω ηλικίας, αντιμετωπίζουν συχνά μεγαλύτερες δυσκολίες επιστροφής στην αγορά εργασίας και κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν για χρόνια μέχρι να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Το νέο πλαίσιο αποσαφηνίζεται με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ για την εφαρμογή του άρθρου 67 του νόμου 5239/2025 και αλλάζει ένα από τα βασικότερα κριτήρια ένταξης στο μέτρο: τα προκαθορισμένα ηλικιακά όρια αποτελούν παρελθόν.

Το «κλειδί» της πενταετίας

Στο εξής δεν εξετάζεται εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει φτάσει σε μία συγκεκριμένη ηλικία, κοινή για όλους, αλλά πόσο απέχει από το δικό του όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

Εφόσον η απόσταση αυτή δεν ξεπερνά τα πέντε χρόνια και πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενταχθεί στην προαιρετική ασφάλιση.

Ουσιαστικά, η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές για διάστημα που μπορεί να φθάσει έως την πενταετία, δίνοντας τη δυνατότητα στον άνεργο να συνεχίσει να συγκεντρώνει ασφαλιστικό χρόνο χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνια ανέργων δεν αποτελεί νέο μέτρο. Υπάρχει από το 2000 και δημιουργήθηκε ακριβώς για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι έχαναν τη δουλειά τους λίγο πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζονται πλέον οι δικαιούχοι.

Τέλος στα ενιαία ηλικιακά όρια

Με το προηγούμενο καθεστώς υπήρχαν συγκεκριμένα ηλικιακά «κατώφλια». Αρχικά, οι άνδρες έπρεπε να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος και οι γυναίκες το 55ο.

Μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο ασφαλιστικό σύστημα, τα ηλικιακά όρια είχαν προσαρμοστεί στο 62ο έτος για την πλειονότητα των ασφαλισμένων και στο 57ο έτος για όσους υπάγονταν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Αυτή η λογική εγκαταλείπεται. Το κριτήριο γίνεται πλέον εξατομικευμένο, καθώς λαμβάνεται υπόψη το όριο πλήρους συνταξιοδότησης που ισχύει για κάθε ασφαλισμένο.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος απέχει έως πέντε χρόνια από το ελάχιστο ηλικιακό όριο πλήρους σύνταξης που προβλέπεται για τη δική του ασφαλιστική περίπτωση, μπορεί να εξεταστεί η υπαγωγή του στο πρόγραμμα, εφόσον βέβαια πληροί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η περίμετρος του μέτρου για ασφαλισμένους που έχουν συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό ενσήμων, αλλά η ανεργία τούς εμποδίζει να καλύψουν το τελευταίο κομμάτι της ασφαλιστικής διαδρομής τους.

Τι ισχύει για τις 4.500 ημέρες

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για όσους έχουν ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο για πλήρη σύνταξη, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται στην προαιρετική ασφάλιση επειδή δεν έχουν φθάσει τις 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη δήλωση για τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης και να εξετάσουν εάν μπορούν να καλύψουν τον χρόνο που υπολείπεται μέσω αναγνώρισης πλασματικών ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφαλιστική νομοθεσία να επιτρέπει την αναγνώριση πλασματικού χρόνου στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να επισπεύσει τη συνταξιοδότηση, καθώς ένας ασφαλισμένος που μπορεί να καλύψει τα ένσημα που του λείπουν με πλασματικό χρόνο δεν είναι υποχρεωμένος να περιμένει μέχρι να εξαντληθεί ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης.

Δεν μετρά μόνο για σύνταξη γήρατος

Ο χρόνος που δημιουργείται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη θεμελίωση σύνταξης γήρατος.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ, ο ασφαλιστικός χρόνος της προαιρετικής συνέχισης μπορεί να συνυπολογιστεί και για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις.

Το μέτρο απευθύνεται έτσι σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία ασφαλισμένων: ανθρώπους που βρίσκονται λίγα χρόνια πριν από τη σύνταξη, αλλά η μακροχρόνια ανεργία έχει διακόψει την ασφαλιστική τους πορεία.

Αντί να χρειαστεί να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους την προαιρετική ασφάλιση σε μια περίοδο κατά την οποία δεν διαθέτουν εισόδημα από εργασία, οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τη ΔΥΠΑ για διάστημα έως πέντε ετών.

Οι νέες προβλέψεις έχουν αναδρομική εφαρμογή από τις 17 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 5239/2025.

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