Νεκρή 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 73χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Κορινού Πιερίας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος ενώ στην 73χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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