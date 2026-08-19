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19.08.2026 21:59

Σίφνος: Σε μηχανική βλάβη συγκλίνουν οι έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου – Εξετάζεται η μεταφορά τμημάτων για έλεγχο

19.08.2026 21:59
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Στο σενάριο μηχανικής βλάβης συγκλίνουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι έρευνες για το ελικόπτερο που συνετρίβη στη Σίφνο, με τους ελεγκτές του ελληνικού FBI και τους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.

Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική εξέταση, παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο ο πιλότος να αντιμετώπισε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας.

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος Έλληνας χειριστής και δύο Βρετανοί επιβάτες, ηλικίας 30 και 31 ετών. Το σημείο της συντριβής εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένο, ενώ την Τετάρτη, 19/8, συνεχίστηκαν οι αυτοψίες και οι διαδικασίες της προανάκρισης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ουραίο στροφείο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη για διαφορετικούς λόγους. Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών εξετάζει ειδικότερα τρία πιθανά σενάρια:

  • Βλάβη στον άξονα μετάδοσης.
  • Πρόβλημα στο σύστημα αλλαγής βήματος των πτερυγίων.
  • Βλάβη στον μηχανισμό μέσω του οποίου μεταδίδεται η εντολή του χειριστή στο ουραίο στροφείο.

Στο τραπέζι η μεταφορά τμημάτων του ελικοπτέρου

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελικόπτερο δυσχεραίνει το έργο των ερευνητών, καθώς η άτρακτος έχει απανθρακωθεί και αρκετά μεταλλικά τμήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η μεταφορά συγκεκριμένων τμημάτων του ελικοπτέρου σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο, ώστε να πραγματοποιηθούν πιο εξειδικευμένοι έλεγχοι σε εργαστηριακό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης, το σύνολο των στοιχείων θα παραδοθεί στις εισαγγελικές αρχές.

Πότε θα μεταφερθούν οι σοροί για ιατροδικαστική εξέταση

Η βρετανική πρεσβεία ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για τον θάνατο των δύο Βρετανών, ενώ συγγενείς τους έχουν ήδη φτάσει στην Αθήνα για τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι σοροί των τριών θυμάτων δεν έχουν μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι νεκροτομές και οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου.

Για τη μεταφορά απαιτείται εισαγγελική εντολή, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται με ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μέχρι τώρα η σχετική εντολή δεν έχει δοθεί, με συνέπεια οι σοροί να παραμένουν στο πολυδύναμο ιατρείο της Σίφνου και να καθυστερεί η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης.

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