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19.08.2026 12:51

Σίφνος: Εμπειρογνώμονες ελέγχουν σπιθαμή προς σπιθαμή το μοιραίο ελικόπτερο – Στην Αθήνα οι τρεις σοροί για την ιατροδικαστική εξέταση

19.08.2026 12:51
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Καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας με την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση από τους εμπειρογνώμονες.

Το σημείο της συντριβής όπου έχασε τη ζωή του ο Ελληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από την Βρετανία παραμένει αποκλεισμένο, ενώ από χθες το απόγευμα στη Σίφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών.

Οι ειδικοί πραγματοποιούν αυτοψία και συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της πτώσης.

Οι εμπειρογνώμονες αναμένεται να εξετάσουν εντός της ημέρας λεπτομερώς την κατάσταση του ελικοπτέρου, ενώ τμήματά του ενδέχεται να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω τεχνικό έλεγχο. Η έρευνα στο νησί εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Στην Αθήνα οι σοροί των θυμάτων, έφτασαν συγγενείς τους για την διαδικασία αναγνώρισης

Παράλληλα, οι σοροί των τριών θυμάτων θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα για τη διενέργεια ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Στην πρωτεύουσα βρίσκονται ήδη συγγενείς των δύο Βρετανών, προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία αναγνώρισης.

Το πιθανότερο σενάριο

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο έλικα, ο οποίος συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής του ελικοπτέρου γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του. 

Λόγω αυτής της εκτίμησης, μετά την πτώση στη Σίφνο η ΑΠΑ εξέδωσε επείγουσα οδηγία για τα Bell 206, ζητώντας να γίνονται έλεγχοι πριν από κάθε πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου και λειτουργικό έλεγχο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό ή παθολογικό αίτιο που ενδεχομένως επηρέασε τον πιλότο.

Σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολούθησε την προσέγγιση του ελικοπτέρου και είδε το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος και στη συνέχεια να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, πριν συντριβεί στην περιοχή πίσω από το ελικοδρόμιο.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ωστόσο, με τις αρχές να αξιοποιούν τα ευρήματα από την αυτοψία, τις μαρτυρίες και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα αίτια της τραγωδίας.

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