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19.08.2026 12:30

Ζάκυνθος: Νεκρός 34χρονος τουρίστας στο Μαραθονήσι Λαγανά

19.08.2026 12:30
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φωτογραφία αρχείου

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Τραγωδία στη Ζάκυνθο, με έναν 34χρονο βρετανό τουρίστα να χάνει τη ζωή του στην στη θαλάσσια περιοχή του Μαραθονησίου Λαγανά.

Ο τουρίστας, με τη συνδρομή λουόμενων, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, ο 34χρονος παρελήφθη από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία και μεταφέρθηκε στο λιμενίσκο Αγίου Σώστη Ζακύνθου. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ζακύνθου για την ύπαρξη ενός 34χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Μ. Βρετανίας) σε δυσχερή θέση πλησίον περιοχής Μαραθωνησίου Λαγανά Ζακύνθου. Με τη συνδρομή λουομένων, ο ανωτέρω μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Στη συνέχεια, ο 34χρονος παρελήφθη από Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία και μεταφέρθηκε στο λιμενίσκο Αγίου Σώστη Ζακύνθου. Ακολούθως, ο άντρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:20
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