search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 11:31

Ρόδος: Τρεις Βρετανοί στο «στόχαστρο» για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ – Μία σύλληψη

19.08.2026 11:31
xrimatokivotio_unsplash

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην ταυτοποίηση τριών υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου στο πλαίσιο της έρευνας για τη κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατοικία στο Φαληράκι, τον Ιούνιο.

Η υπόθεση αφορά τη διάρρηξη που είχε σημειωθεί στις 22 Ιουνίου, όταν από κατοικία στην περιοχή αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων από το Ηνωμένο Βασίλειο ως εμπλεκομένων στην υπόθεση. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο.

Ο τελευταίος προσήχθη από τους αστυνομικούς και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο μερίδιό του από τα χρήματα που είχαν αφαιρεθεί.

Η διάρρηξη είχε γίνει κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00 της 22ας Ιουνίου, την ώρα που ο ιδιοκτήτης απουσίαζε από την κατοικία. Οι δράστες είχαν καταφέρει να εισέλθουν στο σπίτι και να «σηκώσουν» ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο.

Σε βάρος του συλληφθέντα κινήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία και παραπέμπεται τη δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Γαύδος: Διασώθηκαν 46 μετανάστες, μεταφέρονται στην Κρήτη

Εύβοια: Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρμάρι – Νεκρός 43χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ

Σίφνος: Τι συμβαίνει με τα Bell 206 – Το καμπανάκι από την Πολιτική Αεροπορία, το πρόβλημα με τον πίσω έλικα και το ιστορικό ατυχημάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
femicide_shoes
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό «κύμα» γυναικοκτονιών στην Ιταλία – Έξι γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24ωρα

21 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Τάσου Ισαάκ απάντησε στην «συγνώμη» Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή για την δολοφονία του πατέρα της: Τους φονιάδες τους κάνατε βουλευτές

Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος του Άντονι Φάουτσι παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να αποκρύψει έγγραφα για τον κορωνοϊό

patriot_turkey_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργείο Άμυνας εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τους Patriot από την Κάρπαθο στη Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα επί ευρωπαϊκού εδάφους

charles_camilla
LIFESTYLE

Η δημόσια εξομολόγηση της Καμίλα για τη διάγνωση του Καρόλου με καρκίνο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:25
femicide_shoes
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό «κύμα» γυναικοκτονιών στην Ιταλία – Έξι γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24ωρα

21 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Τάσου Ισαάκ απάντησε στην «συγνώμη» Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή για την δολοφονία του πατέρα της: Τους φονιάδες τους κάνατε βουλευτές

Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος του Άντονι Φάουτσι παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να αποκρύψει έγγραφα για τον κορωνοϊό

1 / 3