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24.06.2026 16:32

Ολόκληρο χρηματοκιβώτιο «σήκωσαν» διαρρήκτες σε σπίτι στη Ρόδο: Περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας, λέει ο ιδιοκτήτης

24.06.2026 16:32
rodos_shutt

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που φέρονται να διέπραξαν διάρρηξη σε σπίτι στο Φαληράκι της Ρόδου, αφαιρώντας χρηματοκιβώτιο που, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 1.200 λίρες Αγγλίας και το ποσό των 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, η διάρρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00, όταν άγνωστοι εισήλθαν στην οικία, ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε, και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο δεδομένο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 17:18
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