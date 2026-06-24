Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Έχασε το σπίτι του στην Αιγιάλεια – Βγήκε σε πλειστηριασμό για χρέος 10.000 ευρώ

Στη μέγγενη των πλειστηριασμών για μια ακόμη φορά ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, καθώς το σπίτι του που βρισκόταν στην Αιγιαλεία κατακυρώθηκε σε νέο ιδιοκτήτη.

Μάλιστα, πρόκειται για επαναληπτικό πλειστηριασμό σε βάρος του τραγουδιστή και της συζύγου του για ακίνητο στην περιοχή της Αιγιαλείας.

Ο αρχικός πλειστηριασμός για τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους έγινε στις 19 Νοεμβρίου 2025 και ήταν τριπλός. Επισπεύδουσα ήταν η doValue, με βάση διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην κατασχετήρια έκθεση.



Από τους τρεις πλειστηριασμούς,ο βασικός κατέληξε τότε άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση.



Για τη βασική ιδιοκτησία, δηλαδή το σπίτι και συνοδευτικά κτήρια του τραγουδιστή και της συζύγου του, ακολούθησαν διαδοχικοί άγονοι πλειστηριασμοί, μέχρι σήμερα που βγήκε με μειωμένη τιμή εκκίνησης τελικά κάποιος πλειοδότησε και το απέκτησε.

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