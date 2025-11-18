Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Το πρόγραμμα πλειστηριασμών ακινήτων της ΑΑΔΕ βρίσκεται πλέον σε μια περίοδο αισθητής ενίσχυσης και συστηματικότερης εφαρμογής, καθώς η Αρχή επιδιώκει να αυξήσει την εισπραξιμότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η στρατηγική αυτή, αν και αναμενόμενη σε ένα περιβάλλον αυξημένων δημοσιονομικών απαιτήσεων, αντικατοπτρίζει και τις δυσκολίες που συναντούν πολλοί φορολογούμενοι στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν σε σωρευμένες υποχρεώσεις. Παρότι το βασικό εργαλείο παραμένουν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, οι πλειστηριασμοί αξιοποιούνται πλέον συχνότερα ως τελικό στάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν μέρος ή το σύνολο της οφειλής.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ λειτουργεί συνεχώς, φιλοξενώντας ακίνητα πολλών ειδών — από μικρούς αποθηκευτικούς χώρους και διαμερίσματα μέχρι πολυτελείς κατοικίες, μεγάλα οικόπεδα, εμπορικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικούς χώρους. Το εύρος των τιμών εκκίνησης, που ξεκινά από περίπου 1.000 ευρώ και φτάνει σε ποσά άνω των 3,8 εκατ. ευρώ, αποτυπώνει την πολυμορφία των περιπτώσεων. Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, περισσότεροι από 30 πλειστηριασμοί έχουν ήδη οριστεί μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, με σημαντικό μέρος τους να αφορά μεγαλοοφειλέτες. Η παρουσία ακινήτων υψηλής αξίας υποδηλώνει μια προσπάθεια στόχευσης ιδιαίτερα μεγάλων χρεών, αν και η λίστα δεν παύει να περιλαμβάνει και ακίνητα πιο μέτριας εμπορικής αξίας.

Ανάμεσα στα ακίνητα που έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες συναντώνται πολυτελείς μεζονέτες, μεγάλα διαμερίσματα σε ακριβές περιοχές, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το εύρος αυτό αναδεικνύει πως οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης αγγίζουν πλέον πολλές και διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών. Η αγορά, από την πλευρά της, εμφανίζει αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς αρκετά ακίνητα, ιδίως υψηλής αξίας, προσφέρονται με τιμές εκκίνησης χαμηλότερες της εμπορικής τους αξίας, κάτι που συχνά ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ είχε αποστείλει τον περασμένο Ιούνιο χιλιάδες ειδοποιητήρια σε οφειλέτες, καλώντας τους να ενταχθούν στις διαθέσιμες ρυθμίσεις των 24 και 48 δόσεων. Η ανταπόκριση, ωστόσο, παρέμεινε περιορισμένη. Αυτό οδήγησε σε μια πιο συστηματική προσέγγιση ελέγχων περιουσιακών στοιχείων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη χρεών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, εταιρικές συμμετοχές και άλλα στοιχεία που μπορεί να αποδειχθούν εφικτά προς κατάσχεση. Η αναμονή δεδομένων από διεθνείς συνεργασίες δείχνει ότι η διαδικασία αυτή θα διευρυνθεί, ενισχύοντας το πεδίο των ελέγχων.

Το συνολικό βάρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών παραμένει υψηλό. Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο έχουν ξεπεράσει τα 111,6 δισ. ευρώ, ενώ αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των οφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, οι νέες απλήρωτες οφειλές ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει πως η εισπρακτική πίεση δεν συνοδεύεται πάντοτε από αύξηση της συμμόρφωσης, πιθανώς λόγω οικονομικής δυσκολίας σημαντικής μερίδας φορολογουμένων.

Η επιτάχυνση των πλειστηριασμών εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθεροποίησης των δημόσιων εσόδων. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής θα κριθεί από το κατά πόσο οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα και τα κίνητρα να ενταχθούν σε βιώσιμες ρυθμίσεις, αλλά και από το πώς ο μηχανισμός θα ισορροπήσει μεταξύ εισπρακτικής ανάγκης και κοινωνικών συνεπειών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη δραστηριότητα, καθώς το σχέδιο ενίσχυσης και διεύρυνσης των πλειστηριασμών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Η Ελλάδα τονώνει τα δημόσια οικονομικά της… Γαλλίας – Αποπληρώνουμε πρόωρα δάνειο ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Σπίτι μου II: Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για υπαγωγή στο πρόγραμμα

ΑΑΔΕ: Από 24 Νοεμβρίου το νέο Τελωνείο Δυτικής Αττικής