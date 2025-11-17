search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 19:12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

17.11.2025 17:51

Η Ελλάδα τονώνει τα δημόσια οικονομικά της… Γαλλίας – Αποπληρώνουμε πρόωρα δάνειο ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Για απροσδόκητη ωφέλεια στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας κάνει λόγο η Le Monde, αναφερόμενη στην απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει κατά το 2025 στην πρόωρη αποπληρωμή ενός δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ που είχε συνάψει η Αθήνα με το Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Η Γαλλία, αντιμέτωπη με σοβαρή δημοσιονομική στενότητα, επωφελήθηκε απροσδόκητα από την Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα επισημαίνοντας ότι η επιστροφή του ποσού του 1,1 δισ. ευρώ, αρχικά προγραμματισμένη για την περίοδο 2033-2041, συμβάλλει στη μείωση του γαλλικού ελλείμματος.

Η κίνηση θεωρείται εντυπωσιακή, αναφέρει επίσης η γαλλική εφημερίδα υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του ελληνικού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής επέτρεψε στην Αθήνα να αποπληρώσει νωρίτερα το ΔΝΤ και μέρος των δανείων της Ευρωζώνης, ενισχύοντας την αξιοπιστία της στις αγορές.

Από το καλοκαίρι του 2025, η Ελλάδα θεωρείται πλέον πιο ασφαλής δανειολήπτης από τη Γαλλία, με ελαφρώς χαμηλότερο κόστος δανεισμού, καταλήγει η εφημερίδα.

Σημειώνεται ότι η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται σε δάνεια που είχε συνάψει η χώρα μας, και που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της για την πρόωρη αποπληρωμή τους.

