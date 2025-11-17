myDATAapp: Πώς εκδίδεται τιμολόγιο από κινητό – Έρχεται καθολική εφαρμογή του ψηφιακού παραστατικού

Η ψηφιακή καθημερινότητα των επαγγελματιών αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, καθώς το myDATAapp, η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για κινητά και tablets, γίνεται το βασικό εργαλείο για την άμεση και εύκολη έκδοση τιμολογίων από φορητές συσκευές. Η εφαρμογή, που συνδέεται αυτόματα με την πλατφόρμα myDATA, επιτρέπει σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να διαχειρίζονται από την οθόνη του κινητού τους όλες τις υποχρεώσεις που μέχρι χθες απαιτούσαν Η/Υ ή χειρόγραφα παραστατικά.

Για την πρόσβαση στο myDATAapp απαιτούνται οι λεγόμε νοι «φιλικοί κωδικοί», ένα ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού που δημιουργείται μέσα από την εφαρμογή myDATAusers και εξασφαλίζει ασφαλή χρήση και διαχείριση των δεδομένων.

Πριν από το myDATAapp: Η ρύθμιση στο timologio

Η εφαρμογή δεν λειτουργεί αυτόνομα. Προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο timologio της ΑΑΔΕ, όπου γίνεται η βασική παραμετροποίηση της επιχείρησης:

• Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης

• Επιλογή κατηγοριών παραστατικών που θα εκδίδονται

• Δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών με τους κατάλληλους χαρακτηρισμούς

• Ορισμός σειρών και τρόπων έκδοσης

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω, το myDATAapp είναι διαθέσιμο για λήψη από App Store και Google Play και συνδέεται άμεσα με τα δεδομένα του timologio.

Ψηφιακό τιμολόγιο από τον Φεβρουάριο 2026

Το myDATAapp έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής του ψηφιακού τιμολογίου από τον Φεβρουάριο του 2026. Μεταξύ άλλων παρέχει:

Άμεση και εύκολη έκδοση παραστατικών

Διαχείριση πελατολογίου

Παρακολούθηση εσόδων και εξόδων

Αυτόματη διαβίβαση στο myDATA

Χιλιάδες επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, το χρησιμοποιούν ήδη για να προσαρμοστούν χωρίς περίπλοκες διαδικασίες, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διαχείρισης.

Οδηγός χρήσης από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει δημοσιεύσει αναλυτικό οδηγό, απαντώντας στις συχνότερες απορίες επαγγελματιών.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία:

1. Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το myDATAapp;

Το myDATAapp απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το timologio και επιθυμούν να εκδίδουν παραστατικά από κινητή συσκευή.

Η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη λογαριασμού στο timologio και η δημιουργία φιλικών κωδικών μέσω του myDATAusers.

2. Πώς αποκτώ πρόσβαση στο myDATAapp;

Για την είσοδο χρειάζεστε τους φιλικούς κωδικούς.

Αυτοί δημιουργούνται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής myDATAusers από τον διαχειριστή της επιχείρησης.

3. Πώς δημιουργώ «φιλικούς κωδικούς»;

Στην οθόνη σύνδεσης της εφαρμογής επιλέγετε «Δημιουργία».

Μεταφέρεστε στο myDATAusers, όπου —με χρήση των κωδικών Taxisnet— ο διαχειριστής εκδίδει τους κωδικούς και αποδίδει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στους χρήστες.

4. Τι κάνω αν ξεχάσω τους κωδικούς;

Η επιλογή «Ξέχασα όνομα χρήστη και κωδικό» οδηγεί σε διαδικασία ανάκτησης μέσω του myDATAusers.

Σημείωση: Το όνομα χρήστη δεν αλλάζει, μόνο ο κωδικός.

5. Απομνημονεύει η συσκευή τους κωδικούς;

Όχι. Για λόγους ασφαλείας, το myDATAapp δεν αποθηκεύει κωδικούς πρόσβασης.

Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει PIN ή να ενεργοποιήσει βιομετρική είσοδο μέσα από τις ρυθμίσεις.

6. Μπορώ να κατεβάσω παραστατικό σε μορφή PDF;

Ναι. Από το μενού Αρχική → Αναζήτηση παραστατικού, το παραστατικό μπορεί να εξαχθεί σε PDF και να αποθηκευτεί στο κινητό.

Το myDATAapp αποτελεί πλέον το βασικό ψηφιακό εργαλείο για επαγγελματίες που θέλουν να εκδίδουν τιμολόγια γρήγορα, όπου κι αν βρίσκονται, αλλά και να προσαρμοστούν στις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις της εποχής. Αν θέλεις, μπορώ να προσθέσω και αναλυτικό «βήμα-βήμα» οδηγό εγκατάστασης ή πλήρη παρουσίαση των λειτουργιών.

