ΚΚΕ: Πού βάζει τον εκλογικό πήχη, τι λέει για Καρυστιανού και Τσίπρα

Γύρω στο διψήφιο ποσοστό εμφανίζεται να βάζει τον εκλογικό πήχη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σύμφωνα με όσα είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας, στην εκπομπή Press Talk.

O γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ καταθέτει την εκτίμηση ότι το κόμμα κινείται γύρω στα επίπεδα των ευρωεκλογών του 2024 (9,3%), ποσοστά που εξακολουθούν να καταγράφουν και κάποιες δημοσκοπήσεις. Αν και, όπως λέει, στο πρόσφατο παρελθόν αυτές δεν έπιασαν την άνοδο από το 4,5% – 5% στο 7,7% και στη συνέχεια στο ποσοστό των ευρωεκλογών. «Δικαιούμαι να πω», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί τις έρευνες, αλλά δεν μιλά συχνά γι’ αυτές, «ότι είμαστε πάνω από 10%, αν γύρω στο 9-9,5% είναι αυτό που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, με βάση και την πείρα του παρελθόντος». Από εκεί και πέρα, αν τα ποσοστά είναι λίγο κάτω από διψήφιο, δεν είναι λόγος απογοήτευσης: «Δεν θα απογοητευτούμε», σημειώνει χαρακτηριστικά, γιατί τα ποσοστά «δεν κρίνουν τα πάντα». «Το να πάρεις 9,9% και όχι 10,1% έχει να κάνει και με το εκλογικό σώμα», τονίζει. «Όσο περισσότεροι πάνε να ψηφίζουν, αλλάζει και το ποσοστό. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το πρόβλημα που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ο Έλληνας εργαζόμενος να είναι ενεργά δρων μέσα στην ελληνική κοινωνία».

Στη συνέντευξή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας εκτίμησε ότι το ΚΚΕ δεν πιέζεται από «κυοφορούμενα» ή πιθανά νέα κόμματα, όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού. Ειδικά σε σχέση με τον Τσίπρα σημείωσε πως το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται το ΚΚΕ «ξέρει πολύ καλά τι εστί κύριος Τσίπρας, τι εστί ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση». Επιπλέον, με αφορμή τη συζήτηση για το αν θα διαβάσει το βιβλίο τού πρώην πρωθυπουργού ή όχι, ανέφερε πως «τα έχει πει όλα» ως πρωθυπουργός και ως κυβέρνηση, δηλαδή «αυτά είναι έργα, είναι λόγια, είναι πράξεις, είναι επιλογές» που «δεν παραγράφονται».

Ξεκαθάρισε πάντως ότι και το ΚΚΕ απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν έχει κατασταλάξει και προβληματίζεται και εντοπίζεται στην όλο και αυξανόμενη «γκρίζα ζώνη» των δημοσκοπικών ερευνών.

Στην παρατήρηση ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων φαίνεται να έχει προσδοκίες γι’ αυτά τα «νέα» κόμματα, σημείωσε «εμείς πάντως τους λέμε να μην περιμένουν. Γιατί η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Δηλαδή και τα νέα κόμματα και ο κύριος Σαμαράς έχει δοκιμαστεί και ο κύριος Τσίπρας έχει δοκιμαστεί. Και σήμερα τις απόψεις τους μπορεί να τις κρίνει ο καθένας. Δεν είναι μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να σκεφτούν και τι δρόμο πρέπει να ανοίξουν για να τελειώσουμε οριστικά από κάθε είδους Μητσοτάκη».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ενός κόμματος Καρυστιανού ο γενικός γραμματέας σημειώνει καταρχάς ότι το ΚΚΕ σέβεται τους γονείς και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και βρίσκεται στο πλευρό τους. Κι ακόμα πως είναι δικαίωμά τους «αν θέλουν να πολιτευτούν είτε σε ένα κόμμα είτε να φτιάξουν δικό τους κόμμα ή οτιδήποτε άλλο». Από εκεί και πέρα, υπογράμμισε, ο καθένας πρέπει να κρίνεται και για τις πολιτικές επιλογές του και για τη στάση του και για τη συμπεριφορά του. Και πρόσθεσε πως «είναι διαφορετικό πράγμα ο σύλλογος, η επιτροπή, η διεκδίκηση μαζί με τους δικηγόρους, μαζί με τον υπόλοιπο λαό, τους μαζικούς φορείς του κινήματός μας, τη δικαίωση, να αποδοθεί δικαιοσύνη δηλαδή για τα θύματα, και διαφορετικό πράγμα ένα πολιτικό κόμμα που πρέπει να μιλήσει για την οικονομία, για την κοινωνία, για την ακρίβεια, για την εξωτερική πολιτική, για όλα αυτά τα ζητήματα».

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Πόλεμος φθοράς στο Ποκρόφσκ

Ο Τσίπρας και το μαρτύριο της σταγόνας για ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ – Σε αναμονή η Κουμουνδούρου, σε τροχιά διάσπασης η Πατησίων

Η κυβέρνηση ψάχνει «εξιλαστήριο θύμα» πριν τα μπλόκα φτάσουν στο Σύνταγμα