Πιερρακάκης στο Bloomberg: «Θέλουμε να αποπληρώσουμε πρόωρα τα μνημονιακά δάνεια»

Για τη συνεχιζόμενη ισχυρή πορεία της ελληνικής οικονομίας μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, το πρωί της Παρασκευής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg από το Λονδίνο όπου βρίσκεται.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία έχει πετύχει «εντυπωσιακή ανάκαμψη», ότι η χώρα έχει πλέον αφήσει πίσω της οριστικά την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, και δίνει έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στη στοχευμένη προσπάθεια που γίνεται για πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Συγκεκριμένα, έκανε την εκτίμηση πως το ελληνικό χρέος θα έχει πέσει κάτω από το 120% πριν μπει το 2030, με το βάρος να πέφτει στην ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων από το πρώτο μνημόνιο, που είχε υπογραφεί την περίοδο της ελληνικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, διαβεβαίωσε τις αγορές ότι η Ελλάδα παραμένει αφοσιωμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία, διατηρώντας την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων.



Ανάπτυξη 2,4% το 2026 για την ελληνική οικονομία

Όσον αφορά την ανάπτυξη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι η κυβερνητική πρόβλεψη για το 2026 διαμορφώνεται στο 2,4%. Για τη δημόσια προσφορά της Euronext σχετικά με την ΕΧΑΕ, τόνισε ότι αποτελεί μία ακόμη ένδειξη εμπιστοσύνης των αγορών προς την Ελλάδα.

Παράλληλα, επισήμανε πως η χώρα στηρίζει την ιδέα μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, χαρακτηρίζοντας την πρόταση της Euronext για το ελληνικό Χρηματιστήριο ως «σημαντική κίνηση για εμάς».

Ακόμη, ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κίνηση του Euronext δεν είναι η μοναδική από ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, φέρνοντας ως παράδειγμα την ολοένα και στενότερη συνεργασία της Unicredit με την Alpha Bank, επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητα για τη χώρα είναι η προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη συζήτηση για την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πήρε σαφή θέση από την αρχή της σύγκρουσης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα την προσεχή Κυριακή.

Διαβάστε επίσης

Σάλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο Επστάιν ζήτησε από τον Τομ Μπαράκ να του στείλει φωτογραφίες δικές του μαζί με ένα παιδί

Κάντο όπως το Λος Άντζελες: Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τον περιορισμό στις αυξήσεις ενοικίων – Ένα νέο κίνημα για το στεγαστικό

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα δολοφόνησε με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει