ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

17.11.2025 14:31

ΑΑΔΕ: Από 24 Νοεμβρίου το νέο Τελωνείο Δυτικής Αττικής

17.11.2025 14:31
aade_2910_1920-1080_new

Στη σύσταση του Τελωνείου Δυτικής Αττικής προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενοποιώντας τις λειτουργίες των Τελωνείων Ελευσίνας και Αθηνών, με απόφαση του διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή.

Η νέα, ενισχυμένη τελωνειακή δομή τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από τις 24 Νοεμβρίου 2025, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και καλύτερο συντονισμό σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με το νόμιμο εμπόριο, την ασφάλεια των προϊόντων και τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της ΕΕ.

Το Τελωνείο Δυτικής Αττικής αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των εμπορευματικών ροών και συναλλαγών που μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν τα δύο Τελωνεία, διατηρεί τη χωρική αρμοδιότητά τους και ενισχύει σημαντικά την παρακολούθηση των αποθηκών στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, διαμορφώνει ένα πιο σύγχρονο και αποδοτικό πλαίσιο λειτουργίας, που διευκολύνει επιχειρήσεις και συναλλασσόμενους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αυτή η οργανωτική μεταρρύθμιση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του εθνικού τελωνειακού χάρτη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στις τελωνειακές διαδικασίες.

