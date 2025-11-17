Επίδομα θέρμανσης: Χιλιάδες αιτήσεις αλλά και συνεχείς παγίδες που μπλοκάρουν τους δικαιούχους

Σκηνικό έντονης κινητικότητας καταγράφεται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, όπου τα νοικοκυριά σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει ακόμη και τα 1.200 ευρώ για κατοίκους περιοχών με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν άμεση: μόνο την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της πλατφόρμας κατατέθηκαν περισσότερες από 550.000 αιτήσεις, με επτά στις δέκα να αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Η διαδικασία υποβολής παραμένει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή —το 60% του περσινού επιδόματος— αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, όπως κάθε χρόνο, μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς την ενίσχυση.

Τα λάθη που «κόβουν» το επίδομα

Παρά την απλή διαδικασία, πλήθος πολιτών σκοντάφτει σε λεπτομέρειες που μπλοκάρουν τον έλεγχο και την εκκαθάριση.

1. Λάθος IBAN από παντρεμένους

Συχνό φαινόμενο είναι η δήλωση IBAN στο όνομα του άλλου συζύγου. Η πλατφόρμα όμως αναγνωρίζει μόνο λογαριασμό που ανήκει σε αυτόν που υποβάλλει την αίτηση.

Η δήλωση ή αλλαγή του IBAN πρέπει να γίνει πριν την οριστικοποίηση, μέσα από το myAADE.

2. Παραστατικά αγοράς με ξένο ΑΦΜ

Άλλο συνηθισμένο λάθος είναι τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου να εκδίδονται στο όνομα του/της συζύγου. Έτσι η διασταύρωση αποτυγχάνει και η αίτηση μπλοκάρει.

Οι δικαιούχοι έχουν δύο επιλογές:

Ανάκληση και νέα αίτηση από το πρόσωπο που εμφανίζεται στα παραστατικά (έως 5/12/2025).

από το πρόσωπο που εμφανίζεται στα παραστατικά (έως 5/12/2025). Διόρθωση του ΑΦΜ από τον προμηθευτή μέσα σε 14 ημέρες από την αγορά.

3. Πρόβλημα με κοινά ρολόγια ή διαφορετικά στοιχεία

Σε διπλοκατοικίες με κοινό ρολόι ρεύματος ή όταν ο ΑΦΜ στα παραστατικά δεν ταυτίζεται με τα στοιχεία της αίτησης, η επιδότηση μπορεί να χαθεί εάν δεν γίνουν έγκαιρα διορθώσεις.

4. Δικαιούχοι ΚΟΤ ζητούν επίδομα για ηλεκτρικό ρεύμα

Τα νοικοκυριά του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν δικαιούνται επίδομα για ηλεκτρικό ρεύμα ως μορφή θέρμανσης. Όταν καταθέτουν αίτηση για ρεύμα, αυτή απορρίπτεται.

Η λύση είναι αίτηση για άλλο καύσιμο, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης.

Γιατί τα λάθη αυξάνονται κάθε χρόνο

Η μεγάλη συμμετοχή, οι αλλαγές στις κατοικίες ή στους λογαριασμούς ρεύματος και το γεγονός ότι πολλά στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα στο myAADE δημιουργούν ασυμβατότητες που η πλατφόρμα εντοπίζει άμεσα. Με τα καύσιμα να πιέζουν τα οικογενειακά πορτοφόλια, οι πολίτες σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση, συχνά χωρίς να ελέγξουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Τα στοιχεία στο myAADE να είναι ενημερωμένα.

Ο IBAN να ανήκει στο άτομο που κάνει την αίτηση.

Ο ΑΦΜ στα παραστατικά να ταυτίζεται με αυτόν του αιτούντος.

Οι αγορές να δηλώνονται σωστά και έγκαιρα.

Με το επίδομα θέρμανσης να αποτελεί καθοριστική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, η ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι κρίσιμη για να μην χαθεί η ενίσχυση εξαιτίας γραφειοκρατικών λαθών.

