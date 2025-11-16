Στεγαστική κρίση: Η νέα πραγματικότητα των νοικοκυριών – Κάθε μήνας δυσκολότερος, «μισθός για το ενοίκιο μόνο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Είναι γνωστό πλέον πως πάνω από το 40% του μισθού του στο ενοίκιο δίνει σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόκειται για ποσοστό που θεωρείται υπερβολικά υψηλό για τη μέση οικογένεια. Καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται μέσα στο 2025 – καταγράφοντας μέση άνοδο 4,3% σε πανελλαδικό επίπεδο και έως 7% σε «κόκκινες περιοχές» της Αττικής – η πίεση στα νοικοκυριά επιδεινώνεται κάθε μήνα που περνάει, καθώς η κάλυψη των βασικών αναγκών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς, τα ενοίκια κατοικιών μόνο μέσα το 2025 αυξήθηκαν κατά μέσο όρο +4,3% πανελλαδικά σε σχέση με το 2024, με τη μεγαλύτερη άνοδο, 5,3%, να καταγράφεται στην περιφέρεια. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη η αύξηση ήταν 3,1%, ενώ στην Αττική 4,5%.
Στα τουριστικά νησιά της Ελλάδας η πίεση της αγοράς στέγασης είναι επίσης έντονη. Για παράδειγμα, στα νησιά του Αιγαίου η μέση μηνιαία τιμή ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο 2025 στα 9,62 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 13% έναντι του Οκτωβρίου 2024. Παρόμοια είναι η εικόνα και στα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου η άνοδος από το 2024 στο Γ΄ τρίμηνο 2025 ήταν 4%. Ιδιαίτερα στα Επτάνησα (π.χ. Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος), η συγκριτική αύξηση σε σχέση με το 2019 αγγίζει το 60%.
Σε ό,τι τώρα αφορά την πρωτεύουσα (σε «ζήτηση οικογενειακής κατοικίας»), σε 16 περιοχές μελέτης: η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης αυξήθηκε στα 12,91 ευρώ/τ.μ. το 2025, έναντι 12,35 ευρώ/τ.μ. το 2024. Πιο συγκεκριμένα για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. στην Αθήνα, το ενοίκιο σήμερα μπορεί να φτάνει στα 1.000 – 1.300 ευρώ/μήνα (12 – 13 ευρώ/τ.μ.). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει το 90% του διαθέσιμου εισοδήματος μετά φόρων για τη στέγαση και μόνο, ασκώντας σημαντική πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών.
Ωστόσο σε ορισμένες περιοχές της Αττικής οι αυξήσεις από το 2019 φτάνουν ακόμα και το 100%, προκαλώντας μεγάλη πίεση σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.
Πιο συγκεκριμένα στην Αττική, οι πιο «κόκκινες περιοχές» – δηλαδή αυτές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα ενοίκια – είναι το κέντρο της Αθήνας, τα νότια προάστια αλλά και οι βόρειες περιοχές, όπου η μέση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε έως και 7% μέσα σε μόλις έναν χρόνο.
Ειδικότερα οι περιοχές με τα υψηλότερα ενοίκια
Γενικά όμως, όσο απομακρύνεται κανείς από το κέντρο και τις παραλιακές ή τις πιο αναβαθμισμένες περιοχές, τόσο οι τιμές μειώνονται, με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες να εντοπίζονται στα δυτικά προάστια και σε περιοχές με λιγότερο ανεπτυγμένες υποδομές ή πιο μακρινή πρόσβαση στο κέντρο. Στις γειτονιές αυτές οι τιμές ακινήτων για μίσθωση κινούνται συχνά κάτω από τα 8 ευρώ/τ.μ.
Οι πιο προσιτές τιμές εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά προάστια, στον Πειραιά (προάστια) και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της υπόλοιπης Αττικής:
Οι τιμές αυτές είναι μέσες και μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από την κατάσταση του διαμερίσματος (π.χ., αν είναι ανακαινισμένο, αν έχει θέρμανση, αν έχει θέση στάθμευσης κ.λπ.).
Παράγοντες που διατηρούν ψηλά τα ενοίκια:
Οι ειδικοί πάντως είναι αισιόδοξοι και εκτιμούν ότι η αγορά θα οδηγηθεί σε εξισορρόπηση τα επόμενα 2-5 χρόνια, καθώς η ζήτηση ενδέχεται να μειωθεί και η προσφορά να αυξηθεί με την ολοκλήρωση μεγάλων έργων.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και τα νέα κυβερνητικά μέτρα και πρωτοβουλίες:
