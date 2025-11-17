ΓΣΕΕ: Το 72% των νέων δεν βλέπει επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα

Διέξοδο στο εξωτερικό και πάλι αναζητούν οι νέοι μας λόγω των χαμηλών μισθών στη χώρα μας. Ειδικότερα και σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ALCO η οποία εξέτασε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει και εργάζεται η γενιά Gen Z , προκύπτει ότι οι νέοι έως 28 ετών δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες με το εισόδημά τους, γεγονός που τους οδηγεί σε οικονομική εξάρτηση από την οικογένεια και περιορίζει τις δυνατότητες αυτόνομης ζωής.

Στο πιο κρίσιμο σημείο της έρευνας, το 72% δηλώνει ότι δεν διαβλέπει επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα, ενώ μόνο το 9% δηλώνει ικανοποιημένο από τις προοπτικές του. Το 46% εκφράζει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για εργασία στο εξωτερικό, ενώ το 79% πιστεύει ότι η γενιά των γονιών του έζησε καλύτερες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες. Επιπλέον, το 65% θεωρεί ότι δεν είναι εφικτό να δημιουργήσει οικογένεια υπό τις σημερινές εργασιακές συνθήκες.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η Εurostat η οποία επισημαίνει ότι οι χαμηλές αποδοχές από την εργασία «σπρώχνουν» τους Έλληνες έως 29 ετών εκτός συνόρων.

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αποκαλύπτει ακόμη ότι η χώρα μας κατέχει την προτελευταία θέση στην Ε.Ε ως προς τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα το πλέον ανησυχητικό είναι ότι η Ελλάδα χάνει θέσεις διαρκώς, από χρονιά σε χρονιά, στη σχετική κατάταξη και, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, σε 2-3 χρόνια θα είναι χαμηλότερα και από τη Βουλγαρία, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ επίσης τονίζει οτι , 7 στους 10 νέους έως 29 ετών δεν βλέπουν σοβαρή επαγγελματική προοπτική στην Ελλάδα και ο ένας στους δύο επιθυμούν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη εκτός συνόρων.

Η εικόνα της έρευνας της ΓΣΕΕ σκιαγραφεί μια γενιά μορφωμένη και με ισχυρές αξίες, αλλά εγκλωβισμένη σε ένα εργασιακό περιβάλλον χαμηλών απολαβών, αβεβαιότητας και περιορισμένων ευκαιριών.

Η έρευνα καταγράφει ότι μόλις το 20% των νέων εργαζομένων καταφέρνει να ζει μόνο του, ενώ το 45% εξακολουθεί να μένει με την οικογένειά του. Το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 65% για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση. Παράλληλα, μόλις το 30% συμβάλλει οικονομικά στο ενοίκιο ή στα έξοδα στέγασης, επιβεβαιώνοντας την οικονομική δυσχέρεια που βιώνουν οι νέοι εργαζόμενοι. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 70% θεωρεί πως το εισόδημά του δεν επαρκεί για βασικές ανάγκες, ενώ το 62% δηλώνει ότι εξαρτάται οικονομικά από τους γονείς του. Η αδυναμία αυτή να στηριχθούν οικονομικά και να χτίσουν αυτόνομη ζωή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που ωθούν τους νέους να αναζητήσουν ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Αναντιστοιχία σπουδών και αγοράς εργασίας

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το 38% των συμμετεχόντων δηλώνει πως η εργασία του δεν σχετίζεται με τις σπουδές ή την κατάρτισή τους. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο θεωρεί ότι η εκπαίδευση που έλαβε δεν τον προετοίμασε επαρκώς για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παρότι το 86% εκφράζει ισχυρή διάθεση για συνεχιζόμενη μάθηση και το 65% αισθάνεται επαρκές ως προς τις ψηφιακές του δεξιότητες, η αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας δημιουργεί ένα επιπλέον εμπόδιο στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το ζήτημα της ψυχικής υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Το 62% δηλώνει ότι η εργασία επηρεάζει αρνητικά την προσωπική του ζωή, ενώ το 60% βιώνει εξουθένωση και το 46% αναφέρει ότι η δουλειά επιβαρύνει τη σωματική του υγεία ή τον ύπνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψυχική υγεία προηγείται της οικονομικής ασφάλειας για το 70% των νέων, ενώ για το 73% η εργασία πρέπει να έχει νόημα πέρα από την αμοιβή.

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς προστασίας των εργαζομένων είναι εξαιρετικά χαμηλή, με μόλις 15% να δηλώνει εμπιστοσύνη, ενώ το 65% να μην εμπιστεύεται τους θεσμούς.

