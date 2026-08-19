Γαύδος: Διασώθηκαν 46 μετανάστες, μεταφέρονται στην Κρήτη

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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 μεταναστών, που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος.

Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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