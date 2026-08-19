Χαλκιδική: Ξαναέβαλαν σε παραλία τις 100 ομπρέλες που είχε ξηλώσει ο δήμος Πολυγύρου

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Μπορεί ο δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική να «ξήλωσε» 100 ομπρέλες από παραλία, δίνοντας μάλιστα έντονη δημοσιότητα στην ενέργειά του αυτή, ωστόσο, επιτήδειοι δεν έχασαν χρόνο και έβαλαν αμέσως άλλες στη θέση τους.

Το πρωί της Τρίτης συνεργεία από τον Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική απελευθέρωσαν από ομπρέλες και ξαπλώστρες τον κοινόχρηστο χώρο στην παραλία που εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου.

Υπάλληλοι του δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με ένα φορτηγό, δύο αγροτικά οχήματα και ενός εκσκαφικού απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Ωστόσο, ορισμένοι φαίνεται πως δε συμμορφώθηκαν. Λίγες ώρες αργότερα, τοποθέτησαν ξανά ομπρέλες στην παραλία χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες, ενώ κανείς δεν τους εμπόδισε, αφού οι άνθρωποι του δήμου είχαν φύγει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι κάτοικοι αυτοί, που βάζουν τις ομπρέλες είναι εκείνοι, που έχουν σπίτια στην περιοχή αλλά δεν κατοικούν οι ίδιοι.

Αντίθετα τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα «πακέτο» δωματίου μαζί με μια «μόνιμη θέση» στην παραλία με ομπρέλα και ξαπλώστρα.

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