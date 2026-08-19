search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 08:41

Κρήτη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας είδε καταζητούμενο και τραυματίστηκε όταν έσπευσε να τον ακινητοποιήσει

19.08.2026 08:41
PERIPOLIK NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αστυνομικός που υπηρετεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, και ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν Ολλανδό, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές, στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης όταν ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για να κάνει το μπάνιο του, αντιλήφθηκε τον άνδρα και κατάλαβε ότι επρόκειτο για το άτομο που αναζητούνταν τις προηγούμενες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, ο καταζητούμενος είχε απομακρυνθεί από νοσοκομείο, όπου βρισκόταν για νοσηλεία, και είχε κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει την αναζήτησή του.

Ο αστυνομικός, χωρίς να βρίσκεται σε υπηρεσία, έσπευσε να τον ακινητοποιήσει και ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συναδέλφους του, ζητώντας ενισχύσεις.

Κατά την προσπάθειά του, ο Ολλανδός φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί και σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του αναμένεται να τον κρατήσει εκτός υπηρεσίας για το επόμενο διάστημα.

Στο σημείο έσπευσαν στη συνέχεια αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον καταζητούμενο

Διαβάστε επίσης

Kαιρός: Έως 37 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο – Έρχεται και άλλη ζέστη από αύριο

Ξεκινά η επιστροφή των αδειούχων – Περισσότεροι όσοι γύρισαν από όσους έφυγαν χθες στα λιμάνια

Θεσαλονίκη: Συνέλαβαν ζευγάρι που είχε κλέψει… 120 παγωτά από ψιλικατζίδικο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aftokinito_service_1908_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέρασες το όριο του service μέσα στις διακοπές – Υπάρχει πιθανότητα να χάσεις την εγγύηση;

OMPRELLES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ξαναέβαλαν σε παραλία τις 100 ομπρέλες που είχε ξηλώσει ο δήμος Πολυγύρου

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια Κρήτης: Συνελήφθη νεαρός που τον Ιούλιο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τουρίστες στον παραλιακό 

SamuelJackson_WIFE
LIFESTYLE

Samuel L. Jackson: Η τρυφερή ανάρτηση για τη σύζυγό του, στην 46η επέτειο του γάμου τους – «Σ’ αγαπώ με όλο μου το είναι» (photos)

mitsotakis_meridiam_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλλικό «κλειδί» για το καλώδιο: Ελιγμός, τρικ ή πραγματική διέξοδος η εμπλοκή Μακρόν; – Αγωνία για τη στάση της Τουρκίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:34
aftokinito_service_1908_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέρασες το όριο του service μέσα στις διακοπές – Υπάρχει πιθανότητα να χάσεις την εγγύηση;

OMPRELLES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ξαναέβαλαν σε παραλία τις 100 ομπρέλες που είχε ξηλώσει ο δήμος Πολυγύρου

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια Κρήτης: Συνελήφθη νεαρός που τον Ιούλιο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τουρίστες στον παραλιακό 

1 / 3