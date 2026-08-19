Κρήτη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας είδε καταζητούμενο και τραυματίστηκε όταν έσπευσε να τον ακινητοποιήσει

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αστυνομικός που υπηρετεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, και ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν Ολλανδό, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές, στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης όταν ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για να κάνει το μπάνιο του, αντιλήφθηκε τον άνδρα και κατάλαβε ότι επρόκειτο για το άτομο που αναζητούνταν τις προηγούμενες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, ο καταζητούμενος είχε απομακρυνθεί από νοσοκομείο, όπου βρισκόταν για νοσηλεία, και είχε κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει την αναζήτησή του.

Ο αστυνομικός, χωρίς να βρίσκεται σε υπηρεσία, έσπευσε να τον ακινητοποιήσει και ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συναδέλφους του, ζητώντας ενισχύσεις.

Κατά την προσπάθειά του, ο Ολλανδός φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί και σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του αναμένεται να τον κρατήσει εκτός υπηρεσίας για το επόμενο διάστημα.

Στο σημείο έσπευσαν στη συνέχεια αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον καταζητούμενο

Διαβάστε επίσης

Kαιρός: Έως 37 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο – Έρχεται και άλλη ζέστη από αύριο

Ξεκινά η επιστροφή των αδειούχων – Περισσότεροι όσοι γύρισαν από όσους έφυγαν χθες στα λιμάνια

Θεσαλονίκη: Συνέλαβαν ζευγάρι που είχε κλέψει… 120 παγωτά από ψιλικατζίδικο