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19.08.2026 07:02

Θεσαλονίκη: Συνέλαβαν ζευγάρι που είχε κλέψει… 120 παγωτά από ψιλικατζίδικο

19.08.2026 07:02
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Ένα ζευγάρι, ένας 42χρονος άνδρας και μία 45χρονη γυναίκα, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί τους εντόπισαν να κινούνται έχοντας στην πλάτη τους τρία μαύρα σακίδια.

Οι αστυνομικοί τους σταμάτησαν για έλεγχο και, όταν άνοιξαν τα σακίδια, βρέθηκαν μπροστά σε μία μεγάλη έκπληξη: Τα σακίδια είχαν μέσα 120 (!) παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών.

Όταν οι δύο τους ρωτήθηκαν για την προέλευση των προϊόντων, δεν κατάφεραν να δώσουν πειστικές εξηγήσεις. Από την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι τα είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από ψιλικατζίδικο της περιοχής.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και ζήτησε συγγνώμη. Ο 42χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια περιστατικά, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Η 45χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με την ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Έτσι, αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:37
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