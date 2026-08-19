search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 07:42

Ξεκινά η επιστροφή των αδειούχων – Περισσότεροι όσοι γύρισαν από όσους έφυγαν χθες στα λιμάνια

19.08.2026 07:42
peiraias new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σταδιακά και ενώ ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του φαίνεται να αλλάζει η εικόνα στα λιμάνια κυρίως της Αττικής

Πλέον, αν και οι αναχωρήσεις παραμένουν αυξημένες, το ισοζύγιο μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων έχει αρχίσει να αντιστρέφεται.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά, όπου χθες καταγράφηκαν περίπου 15.000 αφίξεις και 5.800 αναχωρήσεις.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων το οποίο αναμένεται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. .

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα υπόλοιπα λιμάνια και δημοφιλείς προορισμούς, αν και οι διαφορές μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων είναι μικρότερες.

Σήμερα έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς συνεχίζεται η μετακίνηση των ταξιδιωτών από και προς τα νησιά.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται πως ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμη κορυφωθεί το κύμα επιστροφής στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης

Θεσαλονίκη: Συνέλαβαν ζευγάρι που είχε κλέψει… 120 παγωτά από ψιλικατζίδικο

Εξαφάνιση 30χρονης στο Μεταξουργείο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aftokinito_service_1908_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέρασες το όριο του service μέσα στις διακοπές – Υπάρχει πιθανότητα να χάσεις την εγγύηση;

OMPRELLES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ξαναέβαλαν σε παραλία τις 100 ομπρέλες που είχε ξηλώσει ο δήμος Πολυγύρου

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια Κρήτης: Συνελήφθη νεαρός που τον Ιούλιο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τουρίστες στον παραλιακό 

SamuelJackson_WIFE
LIFESTYLE

Samuel L. Jackson: Η τρυφερή ανάρτηση για τη σύζυγό του, στην 46η επέτειο του γάμου τους – «Σ’ αγαπώ με όλο μου το είναι» (photos)

mitsotakis_meridiam_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλλικό «κλειδί» για το καλώδιο: Ελιγμός, τρικ ή πραγματική διέξοδος η εμπλοκή Μακρόν; – Αγωνία για τη στάση της Τουρκίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:37
aftokinito_service_1908_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέρασες το όριο του service μέσα στις διακοπές – Υπάρχει πιθανότητα να χάσεις την εγγύηση;

OMPRELLES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ξαναέβαλαν σε παραλία τις 100 ομπρέλες που είχε ξηλώσει ο δήμος Πολυγύρου

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια Κρήτης: Συνελήφθη νεαρός που τον Ιούλιο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τουρίστες στον παραλιακό 

1 / 3