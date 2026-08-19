Ξεκινά η επιστροφή των αδειούχων – Περισσότεροι όσοι γύρισαν από όσους έφυγαν χθες στα λιμάνια

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Σταδιακά και ενώ ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του φαίνεται να αλλάζει η εικόνα στα λιμάνια κυρίως της Αττικής

Πλέον, αν και οι αναχωρήσεις παραμένουν αυξημένες, το ισοζύγιο μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων έχει αρχίσει να αντιστρέφεται.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά, όπου χθες καταγράφηκαν περίπου 15.000 αφίξεις και 5.800 αναχωρήσεις.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων το οποίο αναμένεται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. .

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα υπόλοιπα λιμάνια και δημοφιλείς προορισμούς, αν και οι διαφορές μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων είναι μικρότερες.

Σήμερα έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς συνεχίζεται η μετακίνηση των ταξιδιωτών από και προς τα νησιά.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται πως ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμη κορυφωθεί το κύμα επιστροφής στην Αθήνα.

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