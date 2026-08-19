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19.08.2026 11:04

Εύβοια: Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρμάρι – Νεκρός 43χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση ΙΧ

19.08.2026 11:04
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φωτογραφία αρχείου

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/8) στην περιοχή του Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το eviaonline, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του ενός ΙΧ.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, χωρίς τις αισθήσεις του όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:20
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