Εύβοια: Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρμάρι – Νεκρός 43χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση ΙΧ

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/8) στην περιοχή του Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το eviaonline, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του ενός ΙΧ.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, χωρίς τις αισθήσεις του όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

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