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19.08.2026 10:25

Μάλια Κρήτης: Συνελήφθη νεαρός που τον Ιούλιο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τουρίστες στον παραλιακό 

19.08.2026 10:25
peripoliko

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Ένας νεαρός άνδρας ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε διερχόμενους τουρίστες στον παραλιακό δρόμο των Μαλίων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το cretalive, η ΕΛ.ΑΣ έχει προχωρήσει ήδη σε δικογραφία κατά του άνδρα, αλλοδαπής καταγωγής, για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς τον κατηγορούν ότι έπεσε πάνω στους πεζούς τουρίστες εσκεμμένα.

Ευτυχώς όλοι αντιλήφθηκαν τη κίνησή του και από το περιστατικό υπήρξε ένας τραυματισμός μιας Βρετανής τουρίστριας, η οποία έσπασε το πόδι της, ενώ ένας φίλος της που τον χτύπησε το όχημα, έχει τραυματίστηκε ελαφρά και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Να σημειωθεί πως το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου και οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη, τον οποίο κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να τον εντοπίσουν στο Ηράκλειο όπου και ζούσε.

Μάλιστα συνελήφθη στο πλαίσιο αυτοφώρου για άλλο αδίκημα.

Οπως αναφέρει το τοπικό μέσο, οι αρχές εκτιμούν πως επίμαχη νύχτα βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή και ουσιών, ενώ διερευνάται αν είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που τον έκανε να συμπεριφερθεί εκδικητικά.

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