Ηράκλειο: Τραγικό τέλος για 85χρονο, τον βρήκε νεκρό ο γιος του στο χωράφι – Το τρακτέρ, η ελιά και το δυστύχημα

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Τραγική κατάληξη είχε η εκτέλεση αγροτικών εργασιών για έναν ηλικιωμένο άνδρα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο 85χρονος βρισκόταν στο χωράφι του όπου εκτελούσε αγροτικές εργασίες, ωστόσο καθυστέρησε να επιστρέψει σπίτι του, ο γιος του τον αναζήτησε και τον εντόπισε νεκρό δίπλα στο τρακτέρ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 85χρονος άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, όταν αυτό προσέκρουσε σε μια ελιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά κια να χάσει την ζωή του.

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