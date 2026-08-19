Σκάφος τραυμάτισε 65χρονο ψαροντουφεκά στη Χαλκιδική

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Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος, ελληνικής σημαίας, με χειριστή έναν 60χρονο Έλληνα, στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική.

Για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα ενημερώθηκε αρχικά η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σώμα του Λιμενικού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Συκιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

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