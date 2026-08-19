Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε ο λύκος που είχε επιτεθεί σε 4χρονο παιδί

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του θηλυκού λύκου που φέρεται να συνδέεται με τον τραυματισμό ενός 4χρονου παιδιού στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, στις 30 Ιουλίου.

Το ζώο, που τους τελευταίους μήνες εμφανιζόταν επανειλημμένα σε κατοικημένες περιοχές της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης αναζητώντας τροφή, βρέθηκε σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, υποσιτισμένο και με ακρωτηριασμένο το πίσω αριστερό άκρο του.

Η πιθανή εμπλοκή του συγκεκριμένου λύκου στην επίθεση στο παιδί προκύπτει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις ενδείξεις που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών, μεταξύ των οποίων και μαρτυρίες αυτοπτών.

Μετά το περιστατικό στην Πολίχνη, το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προχώρησε στην έκδοση απόφασης για την απομάκρυνση του ζώου. Είχε προηγηθεί σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ ελήφθη υπόψη και η σχετική εισήγηση του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Wild Wolf.

Με βάση το προκαταρκτικό πρωτόκολλο για περιστατικά προσέγγισης λύκων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, το οποίο έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο του LIFE Wild Wolf, η καταγεγραμμένη επίθεση σε άνθρωπο εντάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία επικινδυνότητας.

Η επαναλαμβανόμενη παρουσία του συγκεκριμένου ζώου μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές, σε συνδυασμό με την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του, οδήγησαν στην απόφαση για την άμεση σύλληψη και απομάκρυνσή του, με βασικό κριτήριο την προστασία των ανθρώπων.

Πώς έγινε η σύλληψη του λύκου

Η επιχείρηση απέδωσε το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου, την πρώτη κιόλας ημέρα κατά την οποία ενεργοποιήθηκαν οι ειδικές παγίδες που είχε εγκαταστήσει τις προηγούμενες ημέρες η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ.

Μετά τη σύλληψη του ζώου, εξειδικευμένο προσωπικό της Ομάδας Επέμβασης για τον Λύκο της Καλλιστώς ανέλαβε τον απεγκλωβισμό του από την παγίδα και τη διαχείρισή του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης στελέχη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Κατά την εξέτασή του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μικρόσωμο θηλυκό λύκο, βάρους 24,5 κιλών, ο οποίος ήταν εμφανώς υποσιτισμένος και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στο σώμα του υπήρχαν ουλές από παλαιότερους τραυματισμούς, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακρωτηριασμένο. Μάλιστα, στο σημείο του ακρωτηριασμού υπήρχε ακόμη ανοιχτή πληγή και αιμορραγία.

Η κατάσταση στην οποία εντοπίστηκε αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα που καθιστούσε αναγκαία την απομάκρυνσή του.

Στον λύκο παρασχέθηκε κτηνιατρική φροντίδα και στη συνέχεια το ζώο τοποθετήθηκε σε ειδικό φορητό κλωβό. Παρέμεινε εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας υπό κατάλληλες συνθήκες και ανένηψε ομαλά από την αναισθησία.

Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα αίματος προκειμένου να γίνουν γενετικές αναλύσεις. Τα δείγματα πρόκειται να παραδοθούν στο Εργαστήριο του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ.

Το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου, η Καλλιστώ και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης παρέδωσαν το ζώο στην περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Ακολούθησε η μεταφορά του στο Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα στις Αγραπιδιές Φλώρινας, όπου θα πραγματοποιηθούν και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες ενέργειες.

Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται να υποβληθεί σε πρόσθετες κτηνιατρικές εξετάσεις, υπό την επίβλεψη της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, ώστε να αποτυπωθεί αναλυτικότερα η κατάσταση της υγείας του.

Το συγκεκριμένο ζώο, παρά την εμφανή αναπηρία του λόγω του ακρωτηριασμού, κινούνταν τους τελευταίους μήνες μέσω του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης, του Σέιχ Σου, και έφτανε σε κατοικημένες περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Νεάπολης-Συκεών.

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