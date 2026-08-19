Σίφνος: Στο «μικροσκόπιο» τα δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του Bell 206 – Επείγουσα οδηγία για ελέγχους στο ουραίο στροφείο πριν από κάθε πτήση (videos)

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Τα νέα στοιχεία για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο εξετάζουν οι Αρχές, σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης του Bell 206.
Χθες (18/8) το φως της δημοσιότητας είδε και νέο βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές λίγο πριν από την πτώση. Στο βίντεο, το Bell 206 φαίνεται να πετάει κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά σταματάει στον αέρα, αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και συντρίβεται στο έδαφος.
Μετά τη συντριβή, στο σημείο ξεσπά φωτιά και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στην περιοχή.
Σύμφωνα με αναφορές μαρτύρων, οι κινήσεις του ελικοπτέρου έδιναν την εικόνα ότι ο πιλότος επιχειρούσε μέχρι την τελευταία στιγμή είτε να διατηρήσει το ελικόπτερο στον αέρα είτε να αποφύγει τον οικισμό σε περίπτωση πτώσης.
Όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία, ως πολύ πιθανό σενάριο θεωρείται το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο και το ελικόπτερο να αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου, ενώ φέρεται να αναφέρθηκε και σε πιθανό πρόβλημα στον έλικα.
Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής, η οποία βρίσκεται κοντά σε κατοικημένο σημείο με περίπου 50 σπίτια, έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να άλλαξε λίγο πριν από την πτώση.
Επίσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, όπως ισχυρό ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει βίαιη διάταση χεριού ή ποδιού.
Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι έρευνες στα συντρίμμια του Bell 206, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας.
Κλιμάκια των αρμόδιων αρχών και εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα συντρίμμια, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης και να δώσουν απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα για το τι προκάλεσε τη μοιραία πτώση.
Πάντως, περίπου ενάμιση μήνα πριν από τη συντριβή στη Σίφνο, το ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό φορέα συντήρησης, στις 2 Ιουλίου 2026.
Σύμφωνα με έγγραφο που έφερε στο «φως» το Star, ως ημερομηνία αρχικής έκδοσης του πιστοποιητικού αναφέρεται η 27η Απριλίου 2020, ενώ έξι χρόνια αργότερα έγινε η σχετική αναθεώρηση.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η εταιρεία διέθετε την απαιτούμενη κατάρτιση για τη συντήρηση των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού του στόλου της, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ελικοπτέρων της.
Τέλος να σημειωθεί ότι εστάλη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επείγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.
Η Πολιτική Αεροπορία ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:
Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.Play Video
Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.
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