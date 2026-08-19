Σίφνος: Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει η προκαταρκτική εξέταση – Στα συντρίμμια για δεύτερη ημέρα οι πραγματογνώμονες

Takeaways by to pontiki AI Στελέχη των αρμόδιων αρχών συνεχίζουν τις αυτοψίες στα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Το οπτικό υλικό και οι μαρτυρίες υποδεικνύουν πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της πτήσης.

Ο γενικός γιατρός του ιατρείου Σίφνου ανέφερε ότι οι σοροί των επιβαινόντων ήταν ακέραιοι και εξέφρασε την εκτίμηση πως ο πιλότος επιχείρησε ανεπιτυχώς να προσγειώσει το σκάφος.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας διέταξε προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο.

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Στα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο παρασύροντας στον θάνατο τρεις ανθρώπους, εστιάζουν τις έρευνές τους στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών , που συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις αυτοψίες από το σημείο που παραμένει αποκλεισμένο.

Σε νέο βίντεο που ήρθε στο φως, το ελικόπτερο φαίνεται να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά «σταματάει στον αέρα». Στη συνέχεια αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν συντριβεί.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο ΕΡΤnews, είδε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του:« έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις… είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η προκαταρκτική εξέταση δείχνει πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση που καταγράφεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης.

«Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχτηκε εκατό μέτρα ψηλά… στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει περιστροφή αντίθετα από τη φορά του έλικα και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμορφη, πυρακτωμένη μάζα», ανέφερε άλλος μάρτυρας που είδε τη συντριβή από κοντά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο βρισκόταν μόλιςπέντε δευτερόλεπτα από την προσγείωση όταν έχασε τον έλεγχο.

Γιατρός στο ιατρείο της Σίφνου: «Τα σώματά τους ήταν ακέραια»

Την ίδια ώρα, ο γενικός γιατρός που υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό Ιατρείο της Σίφνου, Εμμανουήλ Σωμαράκης, μιλώντας στο Mega, σημείωσε ότι ήταν ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας, καθώς είχε εφημερία.

«Εκτός από το ΕΚΑΒ, που ήταν το κέντρο επιχειρήσεων από τη Ρόδο, με κάλεσαν από πέντε μεριές οι δήμαρχοι και οι τοπικές αρχές ούτως ή άλλως για να τρέξω με την ιδέα ότι θα μπορούσα να προσφέρω κάτι. Ήταν ήδη αργά» είπε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Εάν είναι αληθής η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι ο ένας εκ των τριών επιβαινόντων ήταν ο πιλότος και το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν ότι ήταν τουλάχιστον 5 έως 7 μέτρα από το ελικόπτερο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι όπως εμφανίστηκε, ήταν ζωντανός όταν εκτινάχθηκε και πάλευε με τη φωτιά για να σωθεί».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Σωμαράκης επεσήμανε: «Ήταν ακέραιος, δεν είχε εμφανή κατάγματα και αν εκσφενδονίστηκε θα είχε οπωσδήποτε διαλυθεί. Αλλά εκεί που βρέθηκε φαίνεται σε ένα ίσωμα 7 μέτρα από το ελικόπτερο. Φαίνεται ότι εκτινάχθηκε και μπόρεσε να προσπαθήσει να σωθεί».

«Οι δύο άλλοι επιβαίνοντες δεν απανθρακώθηκαν. Ήταν ακέραιοι. Όλα τα σώματα τους ήταν ακέραια. Δεν είχαν διαμελιστεί, που σημαίνει ότι και η πτώση ήταν κάπως ομαλή» τόνισε ο κ. Σωμαάκης και συμπλήρωσε:

«Προσπάθησε να το προσγειώσει και το έφερε πάρα πολύ κοντά, 50μέτρα. Αν ήταν ίσιο μέρος ίσως να προσγειωνόταν. Οι άνθρωποι θα σωζόντουσαν με τραύματα. Με τραύματα πολύ βαριά, αλλά πάντως δεν θα είχαν αυτή την τύχη που διαπιστώσαμε και είδαμε» τόνισε καταληκτικά ο γενικός γιατρός στο πολυδύναμο περιφερειακό Ιατρείο της Σίφνου.

Τι κατέθεσε ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχει η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο της πίστας και είδε ολόκληρη τη διαδικασία προσέγγισης.

«Είδε ουσιαστικά όλη τη διαδικασία… πριν από την περιστροφή, το ελικόπτερο έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά και μετά μπήκε στην ανεξέλεγκτη περιστροφή», φέρεται να κατέθεσε.

Ο υπεύθυνος αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση στους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔ Hellas.

Οι σοροί του Έλληνα χειριστή και του βρετανικού ζευγαριού επρόκειτο να μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα, ωστόσο η διαδικασία μετατέθηκε για αύριο λόγω διαδικαστικών δυσκολιών με αποτέλεσμα η μεταφορά να γίνει πιθανότατα την Τετάρτη (20/8).

Οι συγγενείς των Βρετανών βρίσκονται ήδη στην Αθήνα για την αναγνώριση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Εντολή για ελέγχους σε όλα τα Bell 206

Με αφορμή το δυστύχημα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ζητήσει ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο.

Το ελικοδρόμιο της Σίφνου άνοιξε ξανά και πραγματοποιεί κανονικά προσγειώσεις, με πρόσθετους ελέγχους πριν από κάθε απογείωση.

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