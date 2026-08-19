Το φαινόμενο sea smoke που «σκέπασε» τις Κυκλάδες – Εντυπωσιακές εικόνες

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Ένα απόκοσμο και συνάμα εντυπωσιακό σκηνικό επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στις Κυκλάδες, καθώς η χαμηλή νέφωση είχε κατέβει μέχρι τη θάλασσα, περιορίζοντας αισθητά την ορατότητα.

Μέσα στο πυκνό πέπλο ομίχλης, τα πλοία της γραμμής εμφανίζονταν σχεδόν ξαφνικά, ενώ πλησίαζαν ή απομακρύνονταν από τα λιμάνια με συνεχείς και παρατεταμένους συριγμούς.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Κίμωλο, όπου η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή, ώστε να μην είναι ορατή ακόμη και η Μήλος, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί.

«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», έγραψε χαρακτηριστικά μία χρήστης του TikTok, ενώ σε άλλο βίντεο από τη διάσημη παραλία Πρασσά της Κιμώλου αποτυπώνεται το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με την πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει το τοπίο και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

Η ομίχλη εμφανίστηκε αρχικά μεταξύ Σικίνου και Φολεγάνδρου και στη συνέχεια απλώθηκε προς την Κίμωλο, φτάνοντας έως το λιμάνι. Μάλιστα σήμερα (19/8) το φαινόμενο είναι αρκετά έντονο σε Πάρο και Αντίπαρο.

Οι εικόνες είναι συμβατές με τη μετεωρολογική πρόγνωση για την Τρίτη (18/8), καθώς γινόταν αναφορά για αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης στις Κυκλάδες, ενώ οι άνεμοι στη χώρα προβλέπονταν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ.