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19.08.2026 15:59

Λάρισα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε υπόγειο – Φαίνεται πως είχε πεθάνει πριν από 1,5 χρόνο

19.08.2026 15:59
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credit: onlarissa.gr

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Ένα σοκαριστικό γεγονός σημειώθηκε στη Λάρισα, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, καθώς οι αρχές εντόπισαν νεκρή μία 60χρονη γυναίκα σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η θανούσα είχε αφήσει προ πολλού την τελευταία της πνοή, ενώ στο σημείο δεν προσήλθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να περισυλλέξει τη σορό, αλλά μεταφέρθηκε απευθείας μέσω οχήματος γραφείου τελετών.

Αποκλειστική μαρτυρία στο onlarissa.gr καταδεικνύει ότι πιθανότατα η άτυχη γυναίκα βρισκόταν νεκρή για διάστημα τουλάχιστον 1,5 έτους.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, η οποία δήλωσε πως… «είχε να πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024. Ήταν μία μοναχική, ευγενική και πολύ συνεπής κυρία, ωστόσο φαίνεται πως δεν την αναζήτησε κανείς οικείος της από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της».

Η 60χρονη είχε μία αδελφή που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, η οποία ειδοποιήθηκε για το δυσάρεστο γεγονός.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα, ώστε να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια, αλλά και η περίοδος του θανάτου, με περαιτέρω πληροφορίες να αναμένονται προσεχώς.

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