Υπό έλεγχο η φωτιά στον Γέρακα

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Φωτιά ξέσπασε στον Γέρακα Αττικής από το μεσημέρι της Τετάρτης (19/08), σε χαμηλή και ξερή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο όπου βρίσκονται πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών. Χάρη στην άμεση επέμβαση η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της εστίας.

Ταυτόχρονα, μήνυμα από το 112 προειδοποιεί για φωτιά στην Ανθούσα, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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