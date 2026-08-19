Φωτιά τώρα στο Ζαγόρι Ιωαννίνων – «Σηκώθηκε» και ελικόπτερο

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Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 19/8 σε δασική έκταση στη θέση «Αυτιά» στη Βωβούσα του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», της Τ.Κ. Βωβούσας, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2026

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