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19.08.2026 14:29

Φωτιά τώρα στο Ζαγόρι Ιωαννίνων – «Σηκώθηκε» και ελικόπτερο

19.08.2026 14:29
pyrosvestiki

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Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 19/8 σε δασική έκταση στη θέση «Αυτιά» στη Βωβούσα του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

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