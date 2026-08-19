Φυλακές Διαβατών: Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε κελί

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στις Φυλακές Διαβατών της Θεσσαλονίκης, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε στρώμα που βρισκόταν μέσα σε κελί. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:30, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της εξωτερικής φρουράς της φυλακής.

Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Σίφνος: Εμπειρογνώμονες ελέγχουν σπιθαμή προς σπιθαμή το μοιραίο ελικόπτερο – Στην Αθήνα οι τρεις σοροί για την ιατροδικαστική εξέταση

Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε ο λύκος που είχε επιτεθεί σε 4χρονο παιδί



Ζάκυνθος: Νεκρός 34χρονος τουρίστας στο Μαραθονήσι Λαγανά