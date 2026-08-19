search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 13:40

Πυκνό πέπλο ομίχλης «σκέπασε» τις Κυκλάδες – Με μειωμένες ταχύτητες και συνεχείς συριγμούς τα πλοία (videos)

19.08.2026 13:40
omixli_kyklades_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα απόκοσμο και συνάμα εντυπωσιακό σκηνικό επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στις Κυκλάδες, καθώς η χαμηλή νέφωση είχε κατέβει μέχρι τη θάλασσα, περιορίζοντας αισθητά την ορατότητα.

Μέσα στο πυκνό πέπλο ομίχλης, τα πλοία της γραμμής εμφανίζονταν σχεδόν ξαφνικά, ενώ πλησίαζαν ή απομακρύνονταν από τα λιμάνια με συνεχείς και παρατεταμένους συριγμούς.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Κίμωλο, όπου η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή, ώστε να μην είναι ορατή ακόμη και η Μήλος, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί.

«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», έγραψε χαρακτηριστικά μία χρήστης του TikTok, ενώ σε άλλο βίντεο από τη διάσημη παραλία Πρασσά της Κιμώλου αποτυπώνεται το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με την πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει το τοπίο και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

@elenastamou ΟΛΑ καλά απλά ψάχνουμε την Μήλο 🤣 #kimolos #greece ♬ Katakouzinos at the summertime – 𝔾𝕣𝕖𝕖𝕜 𝕋𝕍 𝕍𝕚𝕕𝕖𝕠𝕤

Η ομίχλη εμφανίστηκε αρχικά μεταξύ Σικίνου και Φολεγάνδρου και στη συνέχεια απλώθηκε προς την Κίμωλο, φτάνοντας έως το λιμάνι. Μάλιστα σήμερα (19/8) το φαινόμενο είναι αρκετά έντονο σε Πάρο και Αντίπαρο.

@bouri300 #Κιμωλος #παραλια_πρασσα ♬ πρωτότυπος ήχος – KsinesPonties

Οι εικόνες είναι συμβατές με τη μετεωρολογική πρόγνωση για την Τρίτη (18/8), καθώς γινόταν αναφορά για αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης στις Κυκλάδες, ενώ οι άνεμοι στη χώρα προβλέπονταν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Φυλακές Διαβατών: Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε κελί

Σίφνος: Εμπειρογνώμονες ελέγχουν σπιθαμή προς σπιθαμή το μοιραίο ελικόπτερο – Στην Αθήνα οι τρεις σοροί για την ιατροδικαστική εξέταση

Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε ο λύκος που είχε επιτεθεί σε 4χρονο παιδί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
21 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Τάσου Ισαάκ απάντησε στην «συγνώμη» Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή για την δολοφονία του πατέρα της: Τους φονιάδες τους κάνατε βουλευτές

Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος του Άντονι Φάουτσι παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να αποκρύψει έγγραφα για τον κορωνοϊό

patriot_turkey_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργείο Άμυνας εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τους Patriot από την Κάρπαθο στη Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα επί ευρωπαϊκού εδάφους

charles_camilla
LIFESTYLE

Η δημόσια εξομολόγηση της Καμίλα για τη διάγνωση του Καρόλου με καρκίνο (video)

trofima_plithorismos_times_1912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Στο 2,7% η Ελλάδα τον Ιούλιο – Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:24
21 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Τάσου Ισαάκ απάντησε στην «συγνώμη» Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή για την δολοφονία του πατέρα της: Τους φονιάδες τους κάνατε βουλευτές

Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος του Άντονι Φάουτσι παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να αποκρύψει έγγραφα για τον κορωνοϊό

patriot_turkey_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργείο Άμυνας εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τους Patriot από την Κάρπαθο στη Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα επί ευρωπαϊκού εδάφους

1 / 3