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19.08.2026 21:20

Πάρος: Θαλαμηγός προσάραξε στα αβαθή στον κόλπο της Νάουσας – Σώοι και οι 19 επιβαίνοντες

19.08.2026 21:20
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Συναγερμός σήμανε στην Πάρο όταν θαλαμηγός με 12 αλλοδαπούς επιβάτες και επταμελές πλήρωμα προσάραξε σε αβαθή στον κόλπο της Νάουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο της θαλαμηγού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά και είναι καλά στην υγεία τους. Το σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και παραμένει στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται ένα πλωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα ιδιωτικό σκάφος, με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

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