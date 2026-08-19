Άγιος Δημήτριος: 23χρονος μαχαίρωσε 18χρονο στη μέση του δρόμου για να τον ληστέψει

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Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ένας 18χρονος μετά από επίθεση που σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο, με έναν 23χρονο να τον μαχαιρώνει στη μέση του δρόμου, προκειμένου να τον ληστέψει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τρίτη, 18/8, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 18χρονου, ο 23χρονος τον πλησίασε με σκοπό να του αποσπάσει προσωπικά του αντικείμενα χρησιμοποιώντας αρχικά σωματική βία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 23χρονος έβγαλε μαχαίρι, και τραυμάτισε τον 18χρονο στο κεφάλι και την πλάτη.

Κάτοικος της περιοχής ήταν εκείνος που εντόπισε τον 18χρονο τραυματισμένο και έσπευσε να τον βοηθήσει. Όπως ανέφερε στο MEGA: «Εγώ είδα το παιδί αιμόφυρτο. Ήταν σε κατάσταση σοκ, πεσμένο κάτω και φώναζε σε βοήθεια. Προσπαθούσε να βρει το κινητό του για να ειδοποιήσει τη μητέρα του. Είπε πως ο 23χρονος πήγε να τον ληστέψει. Είδα ένα βαθύ τραύμα και στην πλάτη. Μια γειτόνισσα ήρθε με γάζες και έδεσε τις πληγές μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο».

«Εγώ είδα έναν νεαρό με λευκή μπλούζα εύσωμο να περνάει γρήγορα τον δρόμο. Κατάλαβα πως ήταν ο δράστης και όλοι μαζί στη γειτονιά ειδοποιήσαμε την Αστυνομία», σημείωσε άλλος μάρτυρας.

Συνελήφθη ο 23χρονος

Οι Αρχές, αξιοποιώντας τις μαρτυρίες των κατοίκων και πραγματοποιώντας αναζητήσεις στην περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν τον 23χρονο και να τον συλλάβουν. Ο 23χρονος κατηγορείται για απόπειρα ληστείας, σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Την ίδια ώρα, ο 18χρονος διεκομίσθη στον Ευαγγελισμό, όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα, με τον νεαρό να έχει διαφύγει τον κίνδυνο, παραμένοντας, ωστόσο, σε κατάσταση σοκ.

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